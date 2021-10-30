محمد بن راشد: لو شككت في نفسك لن تتطور

المصدر: (دبي - عبد المنعم الشديدي)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن ميناء راشد كان كبيراً بالنسبة لاحتياجات دبي في الماضي، لكن والدي المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، قرر بناء ميناء أكبر في جبل علي، مضيفاً سموه: كان المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم يتمتع برؤية ثاقبة، وأشار سموه، عبر فيديو نشره على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، ضمن وسم «ومضات قيادية»، معلقاً على ذلك: لو بدأت بالتشكيك في نفسك، فستبقى تراوح مكانك، ولن تتطور.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد أطلق وسم «ومضات قيادية»، على حساب سموه في «إنستغرام»، حيث يشارك فيه سموه جانباً من خبراته الحياتية والعملية وتجاربه ورؤيته القيادية.

وجاء في الفيديو الذي نشره سموه: «ميناء راشد كان كبيراً بالنسبة لاحتياجات دبي في الماضي، لكن والدي قرر بناء ميناء أكبر في جبل علي، كان هناك تباين في حركة السفن، أصدقاء والدي نصحوا بعدم تنفيذ المشروع وأخبروني أن أبلغه رأيهم، فلدينا 30 رصيفاً في ميناء راشد و30 رصيفاً في جبل علي، أخبرته بالأمر، لكن لم يجبني حينها، في طريق العودة، كنت أقود السيارة، والدي رد علي حينها: دبي تحتاج هذا المشروع وسيتطور مستقبلاً. كان لدى راشد رؤية ثاقبة حينها، لكن لو بدأت بالتشكيك في نفسك فستبقى تراوح مكانك ولن تتطور».

لا يترك صاحب السمو الشيخ محمد مناسبة إلا استحضر سيرة والده العطرة الذي تعلم على يديه، وقال سموه: «لقد كان الشيخ راشد مجموعة رجال في رجل واحد يملك إرادة وعزيمة وفكراً، ورؤية وطموحاً» وأضاف سموه: «دروس راشد بن سعيد لا تنتهي، كان مدرسة، وكان معلماً، وكان حاكماً، وكان أباً للجميع».

فقد نشأ سموه في كنف بيت علم وشعر وفروسية وحكمة ومن كان هذا منبته بالطبع سوف يتسيد الأيام التي صنع فيها المعجزات، فصاحب السمو لم تكن معجزاته حولية أو مناسبية بل يومية يفاجئ العالم ومن حوله بما يريد وكل هذا لأن البنيان الذي وضع مداميكه راشد مرصوص، حيث قال سموه: «تعلمت من راشد، منذ نعومة أظفاري، أن القائد هو الشخص الأكثر نشاطاً، والأقدر على تنفيذ المشاريع بكل كفاءة، تعلمت من راشد، أن كل درهم في دبي، له قيمة كبرى، ولا يتم صرفه إلا في مكانه الصحيح. ثقافة الحكم التي رسخها راشد بن سعيد، هي ثقافة تقوم على صرف المال بحكمة، والابتعاد عن التبذير الحكومي، أياً كان شكله».

إن الدرس الذي علمنا أو أرادنا أن نتعلمه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن ثقتك بنفسك يجب أن تكون بحجم الكون ولا تشكك أو تسمح لأي كان أن يشكك بك لأنك لن تتطور وستبقى في مكانك لن تتطور فتصبح خارج حدود الزمان والمكان اللذين اختطتهما دبي وهو ما يراد إنجازه سوف ينجز وذلك بنظر وحكمة قائد أخذ على عاتقه مسيرة التطوير.

لقد أسس راشد لنهضة دبي بموانئ تحمل مواصفات سابقة لزمانها بدأت في عملية تجهيز الخور للملاحة وبعدها «ميناء راشد» وتبعه إنشاء ميناء جبل علي وهكذا بدأت قصة التطور، وامتدت فروعها إلى جميع أنحاء العالم من شحن ومناولة وتطوير واستثمار.

ينقلنا سموه عبر ذاكرة متقدة تسجل أدق التفاصيل كيف ذهب إلى والده بطلب من الأصدقاء، لإقناع راشد بالعدول عن الفكرة ولكنه لم يتلقَ جواباً، ولم يعد سموه السؤال، وفي طريق العودة سمع المغفور له الشيخ راشد يخاطبه: دبي تحتاج هذا المشروع وسيتطور مستقبلاً.

إن حنكة وحكمة القائد تجعله ينظر للأمور بمسارين، التخطيط طويل المدى وقصير المدى، فالمغفور له خطط للآجال الطويلة بكل دقة.

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