الحمادي والعامري: جاهزان لبدء مهمة «سيروس»

المصدر: (دبي ــ أحمد يحيى)

نظم مركز محمد بن راشد للفضاء خلال مؤتمر الفضاء الدولي أمس، اتصالاً مرئياً بتقنية الفيديو مع رائدي محاكاة الفضاء عبدالله الحمادي وصالح العامري من روسيا، برفقة فريق مهمة (سيروس 20/‏‏ 21) الذي يتكون من 6 أعضاء، أكدا خلاله على جاهزيتهما التامة لخوض هذه المهمة النوعية التي تستمر لمدة 8 أشهر في المجمع التجريبي الأرضي بمعهد الأبحاث الطبية والحيوية بأكاديمية العلوم الروسية في موسكو.

ومن شأن ذلك دراسة آثار العزلة على الجوانب النفسية البشرية ووظائف الأعضاء، للمساعدة في الاستعداد لمهمات استكشاف الفضاء على المدى الطويل.

عدنان الريس: فريق الرواد الـ 6 يجرون 70 تجربة علمية بينها 5 إماراتية

شيخة الفلاسي: وضع سيناريوهات متعددة للتحديات التي تواجه الحمادي

سيرجي برونوموف: دراساتنا تحقق أهداف المهمات طويلة المدى

وقال يوسف حمد الشيباني، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء: لقد أقدمت دولة الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية على تسجيل خطواتها الأولى في إطار مساعيها الهادفة لاستكشاف كواكب قريبة من الأرض، إضافة إلى الكشف عن الفرص التي قد تعود بالنفع على أمتنا وعلى الشرية جمعاء حول العالم وعلى الأجيال القادمة، وتأتي مهمة سيريوس لمحاكاة الفضاء استمراراً لإرثنا الثري القائم على جهود التعاون، وسنواصل شراكاتنا في المشاريع التي نراها بالغة الأهمية لتطوير اقتصادنا القائم على المعرفة.

مستوى متقدم

وأكد المهندس عدنان الريس مدير برنامج المريخ 2117 في مركز محمد بن راشد للفضاء أن رائدي محاكاة الفضاء عبدالله الحمادي وصالح العامري يتمتعان بنفس المستوى التأهيلي والمهاري، الذي يمكنهما من خوض مهمة (سيروس 20/‏‏ 21) والتي تستمر لمدة 8 أشهر، في المجمع التجريبي الأرضي بمعهد الأبحاث الطبية والحيوية بأكاديمية العلوم الروسية في موسكو، بدءاً من 4 نوفمبر المقبل.

وأضاف إن أي فرد من الطاقم الذي يتكون من 6 رواد بينهم الحمادي، ثلاثة منهم من المعهد الروسي للمشاكل الطبية الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إلى جانب رائدي فضاء من وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، في حال تعرض أحدهم لأي عائق صحي يمنعه من بدء المهمة، فإن الرائد البديل سيقوم بمهمته، لافتاً إلى أن هذا ينطبق فقط على الفترة قبل 4 نوفمبر ميعاد بدء المهمة، وأنه غير مسموح بعد ذلك باشتراك الشخص البديل.

فريق متابعة

ولفت إلى أنه في حال حدوث ظرف طارئ جداً خلال فترة الـ 8 شهور للمهمة لأي رائد من الفريق، فإنه يتم خروجه من المهمة دون السماح بدخول بديله لإكمالها، مشيراً إلى أن هناك فريق متابعة في المجمع التجريبي بمعهد الأبحاث الطبية والحيوية بأكاديمية العلوم الروسية يراقب التطورات الصحية للمشتركين الـ6 يومياً خلال فترة العزل.

وبين أن الفريق الأساس والاحتياطي المكون من 12 شخصاً يخوضون الآن عزلاً صحياً تاماً حتى بدء المهمة في 4 نوفمبر، ضماناً لعدم تأثرهم بأي ظروف صحية طارئة، وفي حال كان الجميع بخير، فإن الأساسيين الـ6 الذين تم الإعلان عنهم هم الذين سيبدأون المهمة، لافتاً إلى أن هناك فريقاً يدير المهمة مكون من كافة التخصصات الطبية والنفسية وغيرهما، يتابعون بشكل يومي ويراقبون مؤشرات أدائهم، خاصة أن فترة الـ8 شهور طويلة، وقد يحدث فيها بشكل طبيعي أي ظروف صحية طارئة، وأن هناك تقارير ستصدر في بداية المهمة ومنتصفها ونهايتها.

معلومات معيارية

وشرح أن هناك معلومات سابقة معيارية تم الحصول عليها لمثل هذه المهمات لمقارنة وقياس أداء فريق هذه المهمة، فيما تم الحصول على هذه المعلومات من مهمات ودراسات سابقة، استمرت أحدها نحو 500 يوم، وفترات أخرى متعددة أجريت في المكان نفسه،لافتاً إلى أن اختيار الفريق الإماراتي تم بالشراكة بين مركز محمد بن راشد للفضاء والجانب الروسي، وبمشاركة «ناسا»، حيث تم متابعة أداء تدريباتهما السابقة، وصولاً لإعلان الشخص الرئيسي والبديل، مؤكداً أن بالفعل مستواهما متقارب جداً.

وذكر الريس أن رواد محاكاة الفضاء سيجرون ما يزيد على 70 تجربة خلال مدة المهمة، بينها 5 مشاركات من أربع جامعات إماراتية وتغطي مجالات علم وظائف الأعضاء وعلم النفس وعلم الأحياء، وستكون أيضاً جزءاً من التجارب التي تم اختيارها بعد التشاور مع شركاء البعثة في روسيا.

تجارب بحثية

وقال إن من بين الموضوعات البحثية المختارة للمهمة بحث من جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ويركز على آثار التعرض لفترات طويلة لبيئة محاكاة الفضاء على تقلبات القلب والأوعية الدموية والتفاعلات القلبية.

وفي نفس الوقت، يقترح موضوع البحث الذي تم اختياره من جامعة الشارقة، دراسة تحديد آثار الإجهاد الناجم عن الحبس والعزلة على الدورة الدموية ووظائف العضلات والهيكل العظمي لأفراد الطاقم في أثناء مهمة قياس المؤشرات السريرية والجينومية والنسخية والبروتيومية.

وتشمل الموضوعات المختارة الأخرى للمهمة، بحثاً مقدماً من الجامعة الأمريكية في الشارقة حول تخفيف الضغط النفسي في العزلة والبيئة المحصورة، بينما اقترحت جامعة الإمارات العربية المتحدة بحثاً حول التحديات النفسية للعزلة أثناء رحلات الفضاء البشرية: دور الآليات التحفيزية والتدريب المتقطع والمكثف كإجراء مضاد لمنع فقدان كثابة العظام ومقاومة الأنسولين في بيئة الفضاء.

وشرح أن جدول الرواد مزدحم جداً لإجراء الـ 70 اختباراً وتجربة علمية، وان فترة الـ 8 شهور هي فترة تعد قليلة لكي يستطيع الرواد إجراءها كافة، مبيناً أن هناك جدولاً تم وضعه للاستفادة من أوقاتهم بشكل جيد يمكنهم من الانتهاء من التجارب في الوقت المحدد.

سيناريوهات متعددة

من ناحيتها قالت المهندسة شيخة الفلاسي مدير الفريق العلمي لمشروع مهمة محاكاة الفضاء إنه تم وضع سيناريوهات متعددة لمختلف الظروف التي قد تواجه رائد الفضاء لمدة 8 أشهر خلال مهمة محاكاة الفضاء، مشيرة إلى أن عبدالله الحمادي التقى مع عائلته في شهر سبتمبر الماضي في موسكو وسيكون على تواصل معهم دائماً، وأن المهمة تتطلب من الرائد أن يتسم بالصبر والقدرة على التحمل، فيما أشاد فريق معهد «الأبحاث الطبية والحيوية» التابع لأكاديمية العلوم الروسية في موسكو بمهارات رائدي الفضاء الإماراتيين.

وأردفت إن الدكتورة حنان السويدي ستتابع الحالة الصحية للحمادي، وأنه يتم يومياً إجراء تجارب مختلفة على الرواد بحسب جدول المهمة، فيما سيتم توفير تقرير يومي للحمادي بحسب الفحوصات والتجارب، وانه بعد نهاية المهمة سيتم مشاركة المجتمع العلمي بجميع البيانات والمعلومات التي تمت خلال المهمة.

فحوص وتحاليل

وأضافت إنه يتم في معهد الأبحاث الطبية والحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية في موسكو، إجراء فحوصات وتحاليل على المشاركين في المهمة، كما يتم إخضاعهم لتدريبات خاصة باللياقة البدنية والنفسية، حيث تمت دراسة كل منهم على حدة لتفادي المشكلات التي قد تحصل خلال المهمة، مبينة أن المهمة تعتمد على الجانب النفسي خلال مرحلة العزلة، وأن رائدي الفضاء مؤهلان لهذه المهمة، وخضعا لتدريبات مكثفة تمتد لـ12 ساعة يومياً على التجارب العلمية والروبوتات والاختبارات النفسية والفيزيولوجية، كما تم تدريبهما على كيفية إدارة العمليات اليومية وأداء المهام المختلفة خلال فترة المهمة، فضلاً عن خضوعهما لـ 60 تجربة مختلفة تتراوح بين مجالات علمية مختلفة.

استعداد تام

من جهته أكد عبدالله الحمادي رائد محاكاة الفضاء الأساسي، أنه على أتم الإستعداد النفسي لبدء فترة العزل خلال الـ 8 شهور، خاصة أنه خاض اختبارات وتجارب نفسية تؤهله للنجاح في مهمته، تحقيقاً للنتائج المرجوة، حيث إن الخبراء والعلماء في المحطة الأرضية «سيروس» متوقعين حدوث تغيرات نفسية وفسيولوجية على أعضاء الفريق.

وأضاف أنه لا يوجد مستحيل في الإمارات، ومن أجل ذلك ينتظر بفارغ الصبر بدء تنفيذ المهمة التي ستشمل أداء تجارب ودراسة آثار العزلة في الجوانب النفسية البشرية، ووظائف الأعضاء وآليات عمل الفريق، للمساعدة في الاستعداد لمهمات استكشاف الفضاء على المدى الطويل، لافتاً إلى أنه لا يوجد لديهم وقت فراغ، وأن جدولاً مزدحماً بالأعمال ينتظرهم لإجراء 70 تجربة علمية، لافتاً إلى انه سيكون على تواصل مع عائلته، ومسؤولي مركز محمد بن راشد للفضاء في أوقات محددة عبر مختلف الوسائل الالكترونية، وشرح أن وجوده بين فريق من جنسيات مختلفة أكسبه مهارات عدة، فضلاً عن تعلمه اللغة الروسية، كونه على تواصل مستمر مع الطاقم والأخصائيين الروس.

و قال صالح العامري الرائد البديل، إن وجود فريق إماراتي ضمن طاقم «المهمة رقم 1»، يعد إضافة نوعية للدولة، التي تشارك وكالات الفضاء العالمية مثل روسكوسوموس وناسا مختلف التجارب، بهدف دراسة إمكانية الحياة في الفضاء مستقبلاً، مبيناً أنه يدعم «الحمادي» بكل قوة وصولاً لنجاح مهمته.

مهمات طويلة

وقال الدكتور سيرجي برونوموف مدير مشروع مهمة سيروس، إن المهمة ستكون لأول مرة لمدة 8 أشهر حيث ستقوم بدراسة جوانب فريدة ذات أهمية لتحقيق أهداف المهمات طويلة المدى المتمثلة في إرسال فريق متعدد الثقافات إلى القمر ومن ثم كوكب المريخ، لافتاً إلى انه يمكن للمجمع التجريبي الأرضي في معهد الأبحاث الطبية والحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية في موسكو أن يستوعب فريقاً دولياً كبيراً يعمل لمهام طويلة الأمد لأكثر من عام واحد.

وأوضح أن الفريق سيكون معزولاً جسديًا عن العالم الخارجي ولديه اتصالات محدودة، وسيسمح لأعضاء الطاقم بالشعور كما لو كانوا في بيئة رحلات فضائية فعلية، مبيناً أن البعثات التي تشارك في البحث العلمي الدولي بمحطة أرضية فريدة من نوعها مثل سيروسن يجرون سلسلة دراسات دولية متعددة الثقافات تبحث في آثار العزلة على علم النفس البشري وعلم وظائف الأعضاء وديناميكيات الفريق للمساعدة في الاستعداد لاستكشاف الفضاء لفترات طويلة.

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