«محمد بن راشد للفضاء» و«وكالة الفضاء الأوروبية» يوقعان إعلان نوايا

المصدر: (دبي - البيان)

أبرم «مركز محمد بن راشد للفضاء» مذكرة إعلان نوايا مع «وكالة الفضاء الأوروبية»، يعزز بموجبها الطرفان شراكتهما الراسخة في مجالات الملاحة الفضائية البشرية وأنشطة الاستكشاف. وقد وقع مذكرة التفاهم كل من سالم المري، نائب مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، وديفيد باركر، مدير الاستكشاف البشري والروبوتي في «وكالة الفضاء الأوروبية»، وذلك على هامش انعقاد فعاليات «المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية»، الفعالية الأبرز في قطاع الفضاء على المستوى العالمي، والتي يستضيفها «مركز دبي التجاري العالمي».

وبموجب مذكرة التفاهم، ستشمل مجالات التعاون تحديد الأهداف المشتركة بين الجانبين وفقاً للمقاربات التفضيلية، والأهداف والأنشطة ذات الاهتمام المشترك في مجالات الروبوتات والاكتشافات الإنسانية التي سيتم تنفيذها مستقبلاً.

ويمتلك «مركز محمد بن راشد للفضاء» شراكة طويلة الأمد مع «الوكالة الأوروبية للفضاء» شملت التعاون في مشاريع مشتركة بما فيها برنامج الإمارات لرواد الفضاء، ودعم مهمة الإمارات إلى محطة الفضاء الدولية. ويشتمل التعاون أيضاً دعم مجالات الخدمات الأرضية لتأسيس «مركز الإمارات لدعم العمليات» في دبي، بالإضافة إلى جوانب التدريب على الدعم الأرضي وغيرها أيضاً.

أنشطة

واعتماداً على الأنشطة الحالية والمستقبلية لكلا الطرفين في مجال الفضاء، يتشارك كل من «مركز محمد بن راشد للفضاء» و«الوكالة الأوروبية للفضاء» أهداف الاستكشاف، وخصوصاً في مدار الأرض والقمر ومحيطه وكوكب المريخ. وبالاعتماد على هذه الخبرات، يسعى الطرفان إلى تعزيز شراكتهما القائمة إلى مجالات أوسع من خلال العمل على الجوانب المتفق عليها كما تنص مذكرة إعلان النوايا.

وقال سالم المري، نائب مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: «يسرنا أن نقوم بتوقيع مذكرة التفاهم مع «وكالة الفضاء الأوروبية» والتي سنعمل من خلال إطار عملها على تعزيز المقدرات المشتركة من أجل تطوير مستقبل قطاعات استكشاف الفضاء والأبحاث. ومن شأن شراكتنا المتواصلة أن تتيح لنا تعزيز كفاءة أداء العمليات من حيث الحجم والمرونة، والأهم من ذلك هو الوصول إلى إمكانات غير مسبوقة لمراقبة واستكشاف الفضاء بواسطة علوم وتكنولوجيا نوعية تساهم في رفعة شأن البشرية جمعاء».

بدوره، قال ديفيد باركر، مدير الاستكشاف البشري والروبوتي في «وكالة الفضاء الأوروبية»: «يأتي توقيعنا اليوم لمذكرة إعلان النوايا اليوم بمثابة تأكيد على التزامنا الراسخ بدعم أسس الشراكة طويلة الأمد بين كل من «مركز محمد بن راشد للفضاء» و«وكالة الفضاء الأوروبية»».

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