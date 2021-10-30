لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الكورية تناقش سبل تفعيل علاقات التعاون

المصدر: (دبي- البيان)

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الكورية اجتماعها الأول خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد المجلس الوطني الاتحادي إلى جمهورية كوريا، جرى خلاله مناقشة سبل تفعيل أوجه التعاون بما يجسد الجهود الرامية في الوصول بعلاقات التعاون البرلمانية إلى أفضل مستوياتها، ويلبي طموحات المجلسين في مواكبة علاقات التعاون والشراكة المتنامية بين البلدين الصديقين في جميع المجالات.

وترأس وفد المجلس الوطني الاتحادي في الاجتماع ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس، ومن الجانب الكوري لي ميونغ سو -رئيس لجنة الصداقة الكورية الإماراتية في الجمعية الوطنية الكورية، وأكد الجانبان على أهمية الدور الذي تضطلع به لجنة الصداقة في تعزيز التعاون البرلماني وفي تبادل الخبرات وتسهيل آليات التعاون من خلال تفعيل مذكرة التفاهم والتعاون المبرمة بين الجانبين.

حضر الاجتماع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي كل من:محمد عيسى الكشف نائب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الكورية، وعبيد خلفان الغول، وجميلة أحمد المهيري، وسعادة الدكتور سيف سعيد المهيري الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة.

وفي بداية الاجتماع رحب لي ميونغ سو -رئيس لجنة الصداقة الكورية الإماراتية في الجمعية الوطنية الكورية بوفد المجلس الوطني الاتحادي مؤكداً أهمية هذه الزيارة في تعزيز التنسيق والتشاور حيال عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مضيفاً إن اجتماع لجنة الصداقة هو خير دليل على الحرص الذي يبديه المجلسان بأهمية الدفع بعلاقات التعاون القائمة إلى آفاق أرحب.

شكر

وأكد أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الكورية عن شكرهم وتقديرهم للجانب الكوري على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدين أن لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الكورية تعنى بدور كبير في توثيق العلاقات البرلمانية وبكل تأكيد فإن الزيارات واللقاءات تقرب وجهات النظر وتقوي العلاقات التي تحظى بدعم لا محدود من قبل قيادتي البلدين.

وأضافوا إن علاقات التعاون تشهد تطوراً في المجالات كافة سيما البرلمانية والسياسية والصحية وفي مختلف المجالات وهناك توافق في الرؤى وهذا ما تجسده الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين وزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى جمهورية كوريا عام 2019م.

وأشاروا إلى نجاح دولة الإمارات في مواجهة فيروس كورونا من خلال الإجراءات الاحترازية وتفعيل القوانين التي تتعلق بقطاع الصحة، مؤكدين أهمية دور المؤسسات البرلمانية في دعم توجهات الحكومات على الصعد المحلية والدولية وفي كافة المجالات.

وأكدوا أهمية دور اللجنة في تأطير ومأسسة التعاون البرلماني بين المجلسين، مشيراً إلى أهمية تفعيل آليات عقد الاجتماعات وتبادل الزيارات، مشيدين بجناح جمهورية كوريا في إكسبو 2020 دبي وما يمثله من حضارة وثقافة تجسد عراقة الشعب الكوري وأصالته.

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