عصام الحميدان: تمكين المبرمجين يسهم في رفعة الوطن

المصدر: (دبي-البيان)

قال المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، إن الإمارات تهتم بالعلم والتقنية، وتواصل متابعة تطوراتها، وتوجّه الشباب والجيل الجديد للتعمّق والغوص في هذا المجال، والنهل منه، لإعداد جيل من المبرمجين المواطنين، ليساهموا برفعة الوطن وتنميته.

ونوّه النائب العام لإمارة دبي بما تسخّره الدولة والقيادة الرشيدة من موارد وجهود، لتطوير البرمجة والعلوم التقنية، وتسهيل تعلّمها، وتهيئة السُبل والأدوات اللازمة لتقدم الدولة في هذا المجال، حيث لها آثار واضحة في مجالات الثورة الصناعية الرابعة، والبرمجة، وتبني استخدامات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وقال إن العالم يشهد طفرة متسارعة في القطاع الرقمي والتقني، والتحوّل نحو الأتمتة والتقنية، وقد أصبح هذا القطاع اقتصادياً مهماً، ومكوّناً أساسياً من مكوّنات الاقتصادات، كما أثّر بشكل كبير على مختلف مناحي الحياة، لاسيما الاجتماعية والإدارية وغيرها.

وتابع النائب العام:«أدركت الإمارات هذا الأمر، وكان لها السبق في مجال التقدم التقني، حيث تقدمت إلى مستويات رفيعة في عدد من المؤشرات التقنية العالمية، وشهدت تحوّلاً جذرياً في هذا المجال، كان من أبرز معالمه الحكومة الالكترونية، واستقطاب الكثير من كبريات الشركات الرقمية العالمية، ليكون لها مقرات إقليمية كبرى في الدولة.

وأعرب المستشار الحميدان عن أمله بتحقيق قفزات نوعية في مجال البرمجة في الدولة، والتقدّم عالمياً في هذا القطاع بشكل متميز، لتكون الإمارات وجهة أساسية عالمية للبرمجة والمبرمجين، وتسهم بشكل فعّال في التطورات التقنية ومنافعها الشاملة، وتطبيق شعار شعار»الإمارات تبرمج) بشكل واسع النطاق في مختلف أرجاء الدولة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز