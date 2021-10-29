محمد بن راشد يعلن دعم طلب السعودية استضافة إكسبو 2030

المصدر: البيان

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، عن دعم طلب المملكة العربية السعودية لاستضافة إكسبو 2030.

وقال سموه عبر حسابه بتويتر، "تقدمت المملكة اليوم بطلب استضافة إكسبو 2030. نعلن من اليوم دعم طلب المملكة، ونعلن أيضا أن المعارف والخبرات التي اكتسبناها خلال 7 سنوات من الإعداد لإكسبو 2020 ستكون متاحة للأشقاء".

وأضاف سموه، "آثار إكسبو ستمتد لسنوات ونجاح المملكة نجاح لكل المنطقة. كل التوفيق لأخي محمد بن سلمان في هذا المشروع".

وأعلنت المملكة العربية السعودية اليوم، عن تقدمها بطلب رسمي إلى المكتب الدولي للمعارض BIE (الهيئة المنظمة لمعرض إكسبو الدولي) لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض تحت شعار "حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل" في الفترة من 1 أكتوبر 2030م إلى 1 أبريل 2031م.

جاء ذلك في خطاب من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، إلى الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض السيد ديميتري كركنتزس.

وأكد الأمير محمد بن سلمان في خطابه، أن هذا الترشح يُعد تحديًا مُهمًا ورمزيًا للمملكة العربية السعودية، معربًا عن ثقته بمقدرة المملكة والتزامها بإقامة نسخة تاريخية من معرض إكسبو الدولي بأعلى مراتب الابتكار.

كما سيتم في ديسمبر من العام الجاري تقديم تفاصيل إضافية حول طلب الاستضافة إلى المكتب الدولي للمعارض في باريس، بصفته الجهة المسؤولة عن الإشراف على المعارض الدولية وتنظيمها منذ عام 1931م.

الجدير بالذكر أن معارض إكسبو الدولية تقام منذ عام 1851م، وتشكّل أكبر منصة عالمية لتقديم أحدث الإنجازات والتقنيات، والترويج للتعاون الدولي في التنمية الاقتصادية والتجارة والفنون والثقافة، ونشر العلوم والتقنية.

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