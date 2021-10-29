قمة "أقدر" تطلق حملة شجرة الخمسين لزراعة 50 ألف شجرة قرم في أفريقيا

المصدر: وام

أطلقت قمة "أقدر" العالمية، مبادرات "أقدر لاب" وعدة أنشطة منها حملة شجرة الخمسين لاستكمال زرع 50.000 شجرة قرم في أفريقيا، بمشاركة زوار إكسبو 2020 دبي، وذلك بهدف المساهمة في تعزيز الاستدامة البيئية ودعم جهود الدولة في المساهمة الإيجابية في ملف التغيير المناخي.

وقال المستشار الدكتور إبراهيم الدبل الرئيس التنفيذي لبرنامج خليفة للتمكين "أقدر".. إن قمة أقدر وجدت من الإمارات وتنطلق نحو العالمية، وتتمحور مبادراتها في سبيل تعزيز القيم والسلوكيات والمواطنة الإيجابية ومنها إلى العالم لتعزيز هذه القيم، وقد أطلقنا على هامش القمة المنعقدة في إكسبو 2020 دبي حملة شجرة الخمسين من ضمن المبادرات الرامية إلى تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية توحيد الجهود المحلية والوطنية لحماية البيئة وبناء كوادر معطاءة وقادرة على مواجهة مختلف التحديات الحالية والمستقبلية.

وأكد أن المبادرة من مبادرات برنامج "أقدر" بهدف الاسهام في المحافظة على الحياة الفطرية في الـ 50 عاماً القادمة، وذلك في إطار جهود الدولة الساعية لتقليل تداعيات التغير المناخي وتصميم مستقبل مستدام للأجيال الحالية والقادمة.

وشارك كل من سعادة عبدالله عبدالكريم المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإخباري بالإنابة في وكالة أنباء الإمارات "وام" وسعادة الدكتور خليفة مبارك الظاهري المدير التنفيذي في منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، وسعادة الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي ومؤسس تريندز للبحوث والدراسات، بزراعة شجرة الخمسين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز