توقعات الطقس غدا في الإمارات

المصدر: وام

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً، ورطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 35 25 75 25

دبي 35 25 75 25

الشارقة 35 23 80 20

عجمان 35 24 80 25

أم القيوين 36 22 75 15

رأس الخيمة 35 21 80 25

الفجيرة 31 25 80 45

العين 35 24 70 15

ليوا 34 23 75 30

الرويس 33 22 80 25

السلع 34 22 80 30

دلما 36 26 85 40

طنب الكبرى 36 27 80 35

طنب الصغرى 36 27 80 35

أبو موسى 35 26 85 40

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