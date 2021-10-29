الرئيس السنغالي يمنح شخبوط بن نهيان وسام الأسد الوطني برتبة القائد

المصدر: وام

منح فخامة ماكي سال رئيس جمهورية السنغال، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، وسام الأسد الوطني برتبة القائد، تثمينا لجهوده القيمة المبذولة في تعزيز وتوطيد علاقات الصداقة التي تجمع البلدين، وذلك خلال استقباله أمس في القصر الرئاسي بالعاصمة السنغالية داكار.

وأعرب معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان عن شكره وتقديره للتكريم الذي حظي به من فخامته، مؤكدا متانة العلاقات التي تجمع البلدين والتي تحظى برعاية كريمة من القيادة الرشيدة في دولة الإمارات.

كما أعرب معاليه عن اعتزازه بهذا الوسام الذي يعبر عن عمق علاقات الصداقة والتعاون الثنائي المتميز، مشيرا إلى تطلع دولة الإمارات دائما إلى تعاون وثيق بما يخدم شعبي البلدين.

وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، كما جرى استعراض عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تعزير التعاون في المجالات الاستثمارية والاقتصادية.

من جانبٍ آخر، التقى معاليه بمعالي أمادو هوت وزير الاقتصاد والتخطيط السنغالي، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات والسنغال وسبل تعزيزها، ولا سيما في مجال الاستثمار.

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