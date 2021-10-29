الحمادي والعامري: مستعدون لبدء مهمة سيروس والتغلب على تحديات العزلة 8 أشهر

المصدر: دبي - أحمد يحيى

شارك عبدالله الحمادي وصالح العامري أول رائدي فضاء إماراتيين في مشروع الإمارات لمحاكاة الفضاء (المهمة رقم 1)، فريق طاقم مهمة سيريوس الذين ستبدأ مهمتهم في الرابع من نوفمبر المقبل ، المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، حيث أكدا على استعدادهما التام لبدء المهمة النوعية ومن ثم الحصول على معلومات تفيد في مهمات بشرية مأهولة بالفضاء.

وسيكون برفقة الحمادي ثلاثة من رواد محاكاة الفضاء من المعهد الروسي للمشكلات الطبية الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إلى جانب رائدي فضاء من وكالة الفضاء الأميركية (ناسا).

وتعد هذه المجموعة جزءاً من فريق (الطاقم رقم 1)، في حين ستركز المهمة على دراسة آثار العزلة على الجوانب النفسية البشرية ووظائف الأعضاء وآليات عمل الفريق، للمساعدة في الاستعداد لمهمات استكشاف الفضاء على المدى الطويل.

وتمتد المهمة لثمانية أشهر في المجمع التجريبي الأرضي في معهد الأبحاث الطبية والحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية في موسكو في روسيا

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