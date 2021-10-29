رئيس الوزراء الكوري يستقبل صقر غباش ويؤكد عمق علاقات البلدين

المصدر: (سيؤول-وام)

استقبل كيم بو كيوم رئيس مجلس الوزراء في جمهورية كوريا أمس، معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي والوفد المرافق، وأكد عمق علاقات التعاون والشراكة القائمة بين البلدين الصديقين في ظل وجود فرص واعدة لمزيد من التعاون الذي يشهد نمواً ملحوظاً على كافة الأصعدة.

ونقل صقر غباش تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، وكيم بو كيوم رئيس مجلس الوزراء وتمنياتهم للشعب الكوري مزيداً من التقدم والازدهار، معرباً عن تقديره وشكره على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال.

وثمن غباش ما وصلت له علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من مستويات بفضل التوافق والتنسيق بين قيادتي وحكومتي البلدين حيال مختلف القضايا، معرباً عن تقديره لجمهورية كوريا للدعم الذي تقدمه لدولة الإمارات والتنسيق والتشاور على الصعيد الدولي سيما دعمها لدولة الإمارات بترشيحها للعضوية غير دائمة في مجلس الأمن للفترة 2022-2023، مثمناً مشاركة جمهورية كوريا في معرض «إكسبو 2020 دبي»، الذي يعد أحد أكبر خمسة أجنحة في إكسبو، معرباً عن دعم دولة الإمارات لاستضافة كوريا إكسبو 2030 وتقديم مختلف أوجه التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال، فضلاً عن التعاون في القطاع الصحي سيما في مواجهة جائحة «كورونا»، مع التأكيد على أهمية تعزيز هذه العلاقات فيما يخص استقبال المرضى في ظل الإجراءات المتبعة في مواجهة جائحة «كورونا».

وقال: إن دولة الإمارات تحتفل في عام 2021 بالعام الخمسين لتأسيسها ووضعت حزمة من المبادرات التي تستند إلى عقد شراكات استراتيجية مع مختلف دول العالم، وتأتي كوريا في مقدمة هذه الشراكات لما وصلت علاقات الصداقة والتعاون على مدى أربعة عقود من تطور، مشيراً إلى أن الإمارات تؤكد على السلام والاستقرار والتعايش والسلام بين البشر واتباع مختلف الأديان، وتحرص على تبني نهج التعايش السلمي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وحمل رئيس مجلس الوزراء الكوري، معالي صقر غباش، نقل تحيات رئيس الجمهورية إلى القيادة الرشيدة معرباً عن تهنئته لدولة الإمارات بمرور «50» عاماً على تأسيسها وقال «إننا نستطيع معرفة رؤية دولة الإمارات المستقبلية من خلال علاقات الصداقة المتينة بيننا على مختلف الصعد».

وأكد أن العلاقات الثنائية بين البلدين وصلت إلى مستويات مزدهرة من التوافق والتعاون والتنسيق على مختلف المستويات على الصعيد الوطني والدولي وحيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، معرباً عن تقديره للمعاملة التي يحظى بها أبناء الجالية الكورية في الإمارات.

وأشاد بنجاح دولة الإمارات في تجاوز جائحة «كورونا» وبإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بأن دولة الإمارات خرجت من الجائحة بخير، وأعرب عن تهنئته لدولة الإمارات بالنجاح الذي حققته في تنظيم «إكسبو 2020 دبي» وهو فرصة لتطوير العلاقات مع كوريا وكافة دول العالم بما يعكس المكانة المرموقة والسمعة العالمية التي تحظى بها الدولة، وأعرب عن اعتزازه وتطلعه للتعاون بين دولة الإمارات وكوريا في هذا المجال وفي استضافة كوريا لإكسبو 2030.

وأكد حرص واهتمام بلاده بالدفع بعلاقات التعاون قدماً وإلى آفاق أرحب في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والصحية والتعليمية والثقافية والسياحية وفي مجالات الطاقة والبيئة والأمن الغذائي والتقدم العلمي والصناعي والإنشاءات والنقل، مشيراً إلى أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا والتي من شأنها الارتقاء بالشراكة الثنائية من خلال إقامة شراكات متبادلة المنافع وخلق فرص استثمارية جديدة لتحقق النمو الاقتصادي المستدام.

حضر المقابلة عبدالله سيف النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية كوريا، وحمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، وناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس، ومحمد عيسى الكشف عضو المجلس الوطني الاتحادي نائب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الكورية.

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