صالح العامري وقائد القوات النيوزيلندية يبحثان التنسيق المشترك

المصدر: (ابوظبي- وام)

استقبل اللواء الركن صالح بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة بوزارة الدفاع، بمكتبه، أمس، اللواء جيمس جيامور قائد القوات النيوزيلندية المشتركة، والوفد المرافق له، الذي يزور الدولة حالياً، حيث رحب بهم.

وأعرب عن سعادته بتطور العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين الإمارات ونيوزيلندا، والحرص المستمر على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين.

وبحث قائد العمليات المشتركة، والمسؤول العسكري النيوزيلندي، خلال اللقاء، علاقات الصداقة، وجوانب التعاون والتنسيق المشترك بين دولة الإمارات ونيوزيلندا، خاصة في الشؤون والمجالات الدفاعية والعسكرية.

كما تناول الجانبان خلال اللقاء، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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