طقس صحو رطب ليلاً

المصدر: (أبوظبي - وام )

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، وتظهر بعض السحب المنخفضة شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح غد على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وحركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 25 تصل إلى 35 كم/‏‏ س.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي- أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط أحياناً وسيحدث المد الأول عند الساعة 16:44 ، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً وسيحدث المد الأول عند الساعة 14:13 والمد الثاني عند الساعة 05:31 والجزر الأول عند الساعة 10:09 والجزر الثاني عند الساعة 21:40.

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