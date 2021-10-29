برعاية حمد الشرقي «الداخلية» تحتفل باليوبيل الذهبي للدولة

المصدر: (الفجيرة- وام)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.. تستضيف الإمارة اليوم، أولى فعاليات احتفال وزارة الداخلية باليوبيل الذهبي، ضمن احتفالات الدولة بالعيد الخمسين 4:00 عصراً، على كورنيش الفجيرة.

وتنطلق احتفالات وزارة الداخلية من الفجيرة، بمشاركة واسعة من جميع فصائل الوزارة، ووحداتها التنظيمية والأمنية، إلى جانب المدارس العسكرية وفرق الشرطة.

ويتضمن الاحتفال عرضاً عسكرياً يمتد لمسافة 2 كيلومتر، على كورنيش الفجيرة، بالإضافة إلى عرض جوي لفرسان الإمارات.

وتدعو القيادة العامة لشرطة الفجيرة، الجمهور وجميع أفراد المجتمع، لحضور الحفل، والمشاركة في احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي، قبل موعده المرتقب في الثاني من ديسمبر المقبل.

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