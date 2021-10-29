شرطة دبي تحتفل بمبرمجيها

المصدر: (دبي - البيان)

احتفلت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، بمبرمجي شرطة دبي، وذلك بالتزامن مع اليوم الـ29 من شهر أكتوبر، يوم البرمجة تحت شعار «الإمارات تُبرمج».

وذلك تأكيدا على مساعي القيادة الرشيدة نحو تحقيق الريادة في التحول الرقمي على كافة الصعد.

وأكد العميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، في كلمته التي ألقاها خلال الحفل، بحضور نائبيه، العقيد عدنان علي محمد، لشؤون العمليات الذكية، والعقيد المهندس حسين بن غليطة لشؤون التطبيقات الذكية، والعقيد منصور الرزوقي، مدير مركز التكنولوجيا الافتراضية، والمدني حصة مراد البلوشي، مدير إدارة التطبيقات الذكية، وعدد من المبرمجين والموظفين، أكد أن هذا الاحتفال يأتي تماشياً مع توجهات الحكومة الرامية لدعم المبرمجين بوصفهم عصباً رئيسياً في العمل الحكومي وفي كافة المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص، نظراً لطبيعة عملهم المحورية التي غدت ركيزة عمل أي منظومة أمنية أو مرورية أو مجتمعية أو ترفيهية أو صحية.

منوهاً بأنهم في الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، يعملون وفقاً لتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، لتطوير منظومة البرامج والأنظمة ودعم المبرمجين، في سبيل تحقيق التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في الوصول إلى المدينة الآمنة المرنة، وإسعاد المجتمع، والابتكار في القدرات.

وأشار العميد الرزوقي إلى أن التوجهات اليوم تنصب نحو أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتحديداً التنبؤ باحتياجات المتعاملين قبل طلبها، وهو ما يدفع بشرطة دبي إلى الاهتمام بدعم المبرمجين، وإلحاقهم بدورات تخصصية تواكب أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا والأنظمة البرامجية في العالم، لنكون في الريادة على الدوام، مؤكداً شعورهم بالفخر بما يمتلكونه من مواهب وعقول مبدعة قادرة على الاستثمار الأمثل في مجال الأنظمة البرمجية لخدمة المتعاملين بأبسط الطرق وأسهلها وأكثرها كفاءة وسرعة.

توجهات

وبيّن أنهم وبفضل التوجهات السديدة والعقول النيرة والتخطيط السليم، تمكنوا من الفوز بجائزة القمة العالمية للحكومات عن فئة أفضل تطبيق ذكي وأفضل موقع الكتروني على مدار 6 سنوات متتالية، مؤكداً أنهم مستمرون على نهج الدولة والحكومة في جهودهم ضمن مسيرة التحول الرقمي.

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