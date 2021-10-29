«ستراتا» تشارك بخبراتها في تصنيع القمر الصناعي mbz sat

المصدر: (دبي ــ أحمد يحيى)

أوضح إسماعيل عبدالله الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا» للتصنيع لـ«البيان» أنهم يتطلعون لتعزيز الصناعات المرتبطة بقطاع الفضاء في الدولة، من خلال مشاركتهم في العديد من المشروعات، وفي مقدمتها القمر الصناعي mbz sat.

وبلغت نسبة مكونات القمر المحلية نحو 90% من الهيكل الميكانيكي و50% من الوحدات الإلكترونية صُنعت جميعها بالإمارات، لافتاً إلى الاتفاقية، التي تجمعهم مع مركز محمد بن راشد للفضاء لتوظيف قدراتهم التصنيعية وخبرتهم لتصنيع مكونات القمر الاصطناعي.

تطوير القطاع

وأضاف أنهم يفخرون بمساهمة «ستراتا» في جهود الإمارات لتطوير قطاع الفضاء في المنطقة، سعياً نحو تعزيز وترسيخ العلامة التجارية «صنع بفخر في الإمارات» في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن مشاركتهم في المؤتمر الدولي للفضاء يعكس اهتمامهم المتنامي بهذا القطاع الحيوي، الذي توليه القيادة الإماراتية أولوية كبيرة عززتها النجاحات الكبيرة، التي تحققت لمشروعات الدولة في هذا الشأن، ونالت تقديراً عالمياً.

وبين أن الشركة تنتج أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة، ولديهم عقود شراكة مع شركات رائدة في مجال تصنيع معدات الطائرات الأصلية على مستوى العالم من بينها «بوينج»، و«إيرباص»، و «ليوناردو – فينميكانيكا لصناعة هياكل الطائرات»، فضلاً عن أنهم مورد أساسي لشركات بيلاتوس المحدودة للطائرات و«سابكا» لصناعة الطيران و«ساب» لصناعة الطائرات.

شركة رائدة

وتابع أنهم يتطلعون إلى أن يكونوا الشركة الرائدة في قطاع تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة المتطورة، والشريك المفضل لدى عملائها، ما يمكنها من قيادة التحول في صناعة الطيران العالمية لإمارة أبوظبي، وتحقيق عوائد مستدامة لمساهميها، مبيناً أن مهمتهم تسعى نحو ريادة تكنولوجيا صناعة الطيران وتحقيق التعاون الهادف مع كبريات شركات صناعة الطائرات العالمية، وامتلاك كفاءات بشرية وعمليات صناعية عالية الأداء، مدعمة بمستويات مرموقة من الأمان والجودة، وذلك لتوفير حلول مبتكرة ومتكاملة وذات قيمة مضافة لشركات صناعة الطيران.

وقال: إن ستراتا تملك أكثر من 300 مورد حول العالم فيما يتركز أكثر من 50% من شبكة التوريد الخاصة بالشركة في الإمارات، لافتاً إلى أن لديهم أكثر من 600 موظف من أكثر من 20 جنسية مختلفة، فيما تم إنشاء قسم للأبحاث والتطوير في 2015 بالتعاون مع الجامعات المحلية وشركاء التكنولوجيا والعملاء من مصنعي المعدات الأصلية، حيث يضم البرنامج مختبرين بحثيين يتميزان بقدرات عالية التطور، ويوجدان ضمن مقر شركة ستراتا في العين وجامعة خليفة بأبوظبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز