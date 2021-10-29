عرض النموذج الأولي للمستكشف «راشد»

المصدر: (دبي ــ أحمد يحيى)

كشف جناح مركز محمد بن راشد للفضاء، خلال المعرض المصاحب لفعاليات المؤتمر الدولي للفضاء، عن النموذج الأولي للمستكشف الإماراتي «راشد»، الذي تم عرضه للمرة الأولى على ضيوف وزوار المؤتمر، والذي انتهى مؤخراً من بعض الاختبارات التي تمت عليه، بهدف الوصول للنموذج النهائي .

وسيتم البدء بتصنيعه بنهاية هذا العام، فيما من المقرر الانتهاء منه بشكل كامل، نهاية الربع الأول من 2022، وصولاً للإطلاق في نهاية العام ذاته.

اختبارات متنوعة

وقال سالم الملا مهندس ميكانيكي في فريق مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، إنه تم الانتهاء من اختبارات الفراغ الحراري على النموذج الهندسي التأهيلي للمستكشف راشد، بالإضافة إلى اختبارات البيئة، فضلاً عن كافة الاختبارات العلمية الخاصة بالأجهزة التقنية وأدائها، من حيث استقبال المعلومات وإرسالها، وصولاً للاختبارات الميكانيكية التي تستهدف دراسة أداء الهيكل ودقة تصميمه، فيما ستشهد الفترة المقبلة، بدء الاختبارات الحركية الخاصة بالمركبة.

وانتهى فريق المشروع، من تصميم 3 نماذج تجريبية مختلفة، تحاكي المستكشف راشد، حيث تم إجراء العديد من الاختبارات عليها، للتأكد من جاهزية التصميم النهائي للمستكشف، الذي سيتم وضع كافة الأجهزة عليه، فيما يأتي اختبارات الفراغ الحراري، واحداً من أهم المراحل التي يجب إجراؤها لوضع جميع الأنظمة الفرعية للمستكشف في درجات حرارة متنوعة ومتفاوتة، مشابهة لتلك الموجودة على القمر، والتي تتراوح بين درجة 120 سالب، و100 درجة موجب.

اختبار تقنيات

ويشكل هذا التفاوت في درجات الحرارة، صعوبة كبيرة على أي أجهزة حرارية للمركبات الفضائية والتعامل معه، ولذلك، تأتي الاختبارات المتكررة للمستكشف، للتأكد من أن الأجهزة حرارية تتمتع بالدقة، والاستعداد للتعامل بكفاءة مع هذا الوضع الاستثنائي، حيث يتم وضع المركبة في غرفة تحاكي مختلف البيئات التي سيوجد فيها، للتأكد من كفاءته.

ويعد مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، منصة مثالية لاختبار التقنيات والمعدات الجديدة، التي سيتم استخدامها مستقبلاً في بعثات استكشاف الفضاء الخارجي، ومنها المريخ، حيث يتيح الهبوط على سطح القمر، اختبار تعرض أجهزة الاستشعار وغيرها من التقنيات، لبيئة الفضاء لفترات طويلة، وسوف يختبر المستكشف تقنيات جديدة على سطح القمر، كونه البيئة الأمثل لمثل هذه الاختبارات، كما أنه أقرب إلى الأرض، ما سيساعد على اختبار قدرات الإمارات، قبل الانطلاق في مهمات استكشافية مأهولة إلى المريخ.

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