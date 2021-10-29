محمد الشرقي يطلع على خطط جامعة العلوم والتقنية بالفجيرة

المصدر: (الفجيرة - وام)

ترأس سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم والتقنية بالفجيرة، الاجتماع الدوري لمجلس أمناء الجامعة في مقرها بالفجيرة، بحضور معالي سعيد محمد الرقباني المستشار الخاص لحاكم الفجيرة، نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة.

واطلع سمو ولي عهد الفجيرة، خلال الاجتماع، على خطط الجامعة وبرامجها الأكاديمية ومشاريعها الجديدة، كما استمع إلى شرح مفصل عن برامجها المعتمدة من قبل مفوضية الاعتماد الأكاديمي بالدولة، بالإضافة إلى البرنامج الأحدث المعتمد ببكالوريوس تكنولوجيا المعلومات «الأمن السيبراني وتحليل البيانات»، والذي يعد من البرامج التي تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل.

واعتمد سموه الموازنة المالية للعام الدراسي 2021 ــ 2022 التي ستدعم طرح برامج جديدة في الدراسات العليا، كما تم استعراض خطة الجامعة لعودة التدريس في الجامعة بشكلٍ كامل في مرحلة التعافي من جائحة (كوفيد 19)، بالإضافة إلى بحث الخطط التدريبية لتدريب وتأهيل الطلبة في مختلف التخصصات العلمية لرفع كفاءتهم ومهاراتهم في المجال المهني.

دعم

وناقش الاجتماع تفعيل صندوق التكافل الطلابي ودعم الطلبة المعسرين بالمنح الدراسية، كما تم طرح عدد من مذكرات التفاهم مع المؤسسات التعليمية ومراكز البحوث والتدريب داخل الدولة وخارجها، بهدف تنسيق التعاون وتكامل الجهود لتحقيق أهداف الجامعة ومخرجات برامجها التدريسية.

وثمّن سمو ولي عهد الفجيرة جهود مجلس أمناء الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية في تطوير العملية التعليمية والارتقاء بها، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في تحقيق رؤية الجامعة وتعزيز مكانتها بين مؤسسات التعليم العالي وتحقيق أفضل النتائج التي تدعم مؤشرات الدولة في قطاع التعليم.

حضر الاجتماع سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وأعضاء مجلس أمناء الجامعة.

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