دورة تدريبية للباحثين الميدانيين في مشروع مسح القوى العاملة بعجمان

المصدر: عجمان - البيان

نفذ مركز عجمان للإحصاء والتنافسية، دورة تدريبية في كلية المدينة الجامعية «كوكا»، لتدريب الباحثين الميدانيين لمشروع مسح القوى العاملة لإمارة عجمان، لعام 2021.

ويسهم هذا المسح في توفير البيانات التي تستخدم في أغراض البحث والتحليل الإحصائي، والتي تمثل دعماً لمتخذي القرار على مختلف المستويات، ويوفر بيانات حديثة ودقيقة، وذات جودة عالية، تتعلق بخصائص السكان، حسب علاقتهم بقوة العمل بشكل عام.

وأكدت الدكتورة هاجر الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية، أن نتائج هذا المسح، تعد الأساس في عملية التخطيط للعديد من الجهات، وخاصة المتعلق منها بالتعليم والتدريب والشؤون الاجتماعية، وذلك لتحقيق التوازن في عناصر سوق العمل بين العرض والطلب، وتوفير الرعاية الاجتماعية، التي تعتبر من أهم مؤشرات رفاهية المجتمع.

سوق العمل

وأشارت إلى أن إحصاءات سوق العمل، تعد جزءاً مهماً من منظومة العمل الإحصائي في الدولة، إذ تعتبره حكومتنا الرشيدة، داعماً رئيساً وقوياً للتقدم والإبداع في جميع المجالات، وفق أسس علمية راسخة، تدفع عجلة التنمية نحو الأمام.

من جانبها، قالت حصة حميد بن زايد مديرة المشروع.. إن هذا المسح، تكمن أهميته باعتباره المنهجية الرئيسة لحساب معدل البطالة، وفقاً لمنظمة العمل الدولية، كما أنه يوفر قاعدة معلومات متكاملة عن العمل والبطالة بالإمارة، كونه يدرس أفراد الأسرة العاملين وغير العاملين، والباحثين عن العمل، وغير الراغبين فيه، وهو ما لا توفره السجلات الإدارية المتاحة.

وأعربت في هذا الصدد، عن أملها في تعاون جميع أفراد المجتمع مع فرق العمل الميداني، في الإدلاء بالبيانات الإحصائية الدقيقة، مؤكدة أن جميع البيانات التي سيتم الحصول عليها من الأسر المشاركة في المسح، ستكون سرية، ولأغراض العمل الإحصائي فقط.

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