«أبوظبي المهني» ينظم ملتقى «الشركاء الاستراتيجيين»

المصدر: أبوظبي - البيان

نظم معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني التابع لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني ملتقى الشركاء الاستراتيجيين الرابع لعام 2021 الذي عقد تحت شعار «نحو انطلاقة جديدة للتدريب المهني في عام الخمسين».

شارك في الملتقى الدكتور عبدالرحمن جاسم الحمادي مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني والدكتور أحمد عبدالمنان العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية ونخبة من مديري المؤسسات والشركات ومسؤولي التوظيف لدى المؤسسات الحكومية والخاصة.

وأكد الدكتور عبدالرحمن جاسم الحمادي في كلمته خلال المنتدى أن الملتقى يأتي ضمن استراتيجية «أبوظبي التقني» لتعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من مسؤولي المؤسسات الحكومية والخاصة التي تربطهم بالمعهد علاقات إستراتيجية وثيقة في قطاعات حيوية منها الأمن السيبراني والبترول والغاز والخدمات العامة والبنوك والسياحة وغيرها من المجالات والقطاعات التي تتوافق مع متطلبات خطة الخمسين.

وأشار إلى أن الملتقى يسهم كذلك في وضع السياسات الداعمة لتحقيق التكامل بين قطاع التعليم المهني والجهات المعنية في القطاعين الخاص والحكومي من خلال تعزيز الدور التشاركي والوقوف على المتطلبات الفعلية لسوق العمل وإعداد الكوادر الفنية الماهرة والمؤهلة عملياً لشغل الوظائف المختلفة، إضافة إلى مناقشة سبل الاستفادة من الشراكة لتزويد سوق العمل بالكوادر المتخصصة من خلال وضع استراتيجيات لتصميم البرامج التخصصية وتنفيذ البرامج التدريبية المبتكرة وتضمين المعارف والمهارات التي تسهم في تطوير تعليم مهني رائد محلياً وإقليمياً.

نموذج

وكشف الدكتور عبدالرحمن الحمادى عن أن «أبوظبي المهني» يطبق حالياً نموذجاً تعليمياً حديثاً حيث يبدأ الطلبة في السنة الدراسية الثانية ولمدة عام أكاديمي كامل بالتدريب الميداني في بيئة عمل حقيقية بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة ليتم توظيفه في مقار العمل نفسها.

وأوضح أن التدريب الميداني مبني على المتطلبات الفعلية للجهات من مختلف القطاعات والتي يتم تصميمها بالتعاون مع مسؤولي المؤسسات وإدراجها ضمن المنهج الدراسي بالتنسيق والمتابعة المستمرة بين القسم المهني في المعهد والجهات المعنية من المؤسسات المشار إليها بما يضمن توظيف خريجي «أبوظبي المهني» فور التخرج.

وخلال جلسات عمل الملتقى قدم الدكتور يحيى محمد المرزوقي مستشار في مكتب الرئيس التنفيذي في «توازن» ورشة عمل أكد خلالها أن العالم المتغير الذي نعيشه اليوم يتطلب تعزيز الابتكار، موضحاً أن التطور من حولنا يحدث بسرعة كبيرة ونحن بحاجة إلى تزويد جيل المستقبل بالمهارات والكفاءات اللازمة لإيجاد حلول مؤثرة وفعالة في مواجهة تلك التحديات.

وأشار إلى أن الثورة الصناعية الرابعة التي تلقي بظلالها على العالم أجمع - وإن بدت بوادرها أوضح في بعض الدول المتقدمة - تحتم التعاون بين الجهات الحكومية والكيانات الصناعية والأوساط الأكاديمية للعمل معاً من أجل توفير بيئة أنسب وظروف أفضل وأكثر ازدهاراً وأماناً للبشرية.

واستعرض مصبح عبيد المسماري الرئيس التنفيذي لشركة ملاحة للطائرات المسيرة أهمية الطائرات بدون طيار كإحدى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وذلك لكونها تقنية مؤثرة بصورة إيجابية مما سيكون لها تأثير على جميع قطاعات الاقتصاد وستغير طريقه تنفيذ وأداء العمليات الرئيسية في تلك القطاعات بدون استثناء.

وتضمن الملتقى جلسات نقاشية مفتوحة بين ممثلي الجهات الحكومية والخاصة ركزت على طرق وأهمية استشراف مستقبل القوى الوطنية العاملة واستثمار مخرجات التعليم المهني من الكوادر الوطنية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بما يلبي طموحات القيادة الرشيدة في صناعة أجيال وطنية قادرة على صناعة المستقبل والوصول إلى الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة والابتكار والإبداع.

وفي ختام الملتقى قام الدكتور عبدالرحمن جاسم الحمادي بتكريم نخبة من الشركاء الإستراتيجيين والمتحدثين.

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