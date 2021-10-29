حاكم رأس الخيمة يستقبل وزير رعاية المغتربين في بنغلاديش وعمدة روتردام

المصدر: (رأس الخيمة- وام )

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، في استراحة سموه بجبل جيس، عمران أحمد، وزير رعاية المغتربين والتوظيف الخارجي في جمهورية بنغلاديش الشعبية، بحضور محمد أبو جعفر سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى الدولة، وجمال حسين القنصل العام لبنغلاديش في دبي.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالضيف وتبادل معه الأحاديث حول تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

من جانبه عبر عمران أحمد، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

تعاون

إلى ذلك، استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مساء أول من أمس، في استراحة سموه بجبل جيس، أحمد أبو طالب عمدة مدينة روتردام الهولندية، بحضور لودي أمبراختس سفير مملكة هولندا لدى الدولة والوفد المرافق لهما.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالضيف وتبادل معه الأحاديث حول تعزيز علاقات التعاون بين الإمارة ومدينة روتردام على مختلف الصعد.

من جانبه، عبر أحمد أبو طالب، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

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