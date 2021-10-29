11.2 مليون معاملة منجزة خلال النصف الأول 99.6 % منها بأنظمة ذكية

المصدر: (دبي – البيان)

تنظم جمارك دبي 5 فعاليات نوعية عن الابتكارات الرقمية، ودور البرمجة في صناعة المستقبل، بمناسبة يوم البرمجة، الذي وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باعتماده يوم 29 أكتوبر من كل عام، تحت شعار «الإمارات تبرمج»، والذي يصادف تدشين سموه أول حكومة إلكترونية بالمنطقة والعالم العربي، قبل 20عاما، في 29 أكتوبر 2001.

وتضم الفعاليات، ندوة بعنوان «البرمجة وأثرها في التحول الرقمي»، وتتناول أهمية البرمجة في التحول الرقمي للمؤسسات، وتحويل الخدمات التقليدية إلى ذكية، وأثرها في استراتيجية الدوائر الحكومية وسعادة العملاء والمجتمع، وندوة بعنوان «البرمجة وصناعة المستقبل»، وتسلط الضوء على دور البرمجة في صناعة المستقبل في مختلف المجالات، واستشراف التحولات في مجال العمل الجمركي، كما ستعقد ورشة عن نظام محرك المخاطر التنبؤي بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وورشة عن التجارة الإلكترونية عبر الحدود، واستخدام تقنية البلوك تشين في تطوير منصة جمارك دبي للتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى إطلاق مسابقة توعوية للجمهور، عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن دور البرمجة في رسم ملامح المستقبل.

التحول الرقمي

وقال أحمد محبوب مصبح الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة المدير العام لجمارك دبي: «يتوج يوم البرمجة 29 أكتوبر من كل عام، تحت شعار «الإمارات تبرمج»، النجاحات التي حققتها الإمارات في تبني التحول الرقمي، وإطلاق المبادرات وابتكار الحلول، التي ترسخ تفوقها التقني، حيث كانت الإمارات سباقة في التحول الإلكتروني في المنطقة بتدشين الحكومة الإلكترونية في 29 أكتوبر 2001، كما تعزز مبادرة يوم للبرمجة، الجهود الوطنية في استكمال مسيرة التنمية المستدامة، عبر تحفيز الأفراد والمبرمجين في دولة الإمارات، وتوفير الفرص لهم، باعتبار الإمارات واحة المبتكرين، وحاضنة المبدعين، بما يسهم في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بأن تكون البرمجة من أهم أدوات شباب المستقبل.

تسهيل العمليات

وأضاف: «نعمل في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، من منطلق تسهيل العمليات والإجراءات، عبر تسخير كافة التقنيات المتطورة، والاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، لترسيخ موقع الإمارات ودبي على صعيد مؤشرات التنافسية العالمية، والابتكار العالمي، والخدمات الذكية»، مشيراً إلى أن الخدمات المتطورة لجمارك دبي، تحظى بإشادات دولية واسعة، حيث أشاد صندوق النقد الدولي، باعتماد الدائرة لتقنيات البلوك تشين في تسهيل الإجراءات، كما اعتبرت منظمة الجمارك العالمية، جمارك دبي، نموذجاً يحتذى به في العمل الجمركي.

الأنظمة المبتكرة

ونجحت الأنظمة المبتكرة للدائرة، في إنجاز نحو 11.2 مليون معاملة جمركية خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 7.3 ملايين معاملة للفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 53.4 %، ووصلت نسبة المعاملات التي تمت عبر القنوات الذكية والإلكترونية، إلى 99.6 %، وبلغ إجمالي عدد الأفكار المقدمة لتطوير الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية، إلى أكثر من 43 ألف فكرة، أُرسلت عبر كافة الأنظمة الإلكترونية، لتقديم الأفكار إلى جمارك دبي، منذ بداية العمل بهذه الأنظمة الإلكترونية في عام 2000 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2021، وأثمرت الأفكار والابتكارات المقدمة إلى الدائرة، عن تطوير 268 ابتكاراً نوعياً، شملت كافة جوانب العمل الجمركي، فيما وصل عدد المبتكرين بالدائرة، إلى أكثر من 75 مبتكراً، وبلغ عدد الجوائز التي حصلت عليها جمارك دبي في مجال الابتكار، إلى أكثر من 130 جائزة محلية وعالمية.

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