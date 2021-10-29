سلطان بن مجرن: دعم التفوق التقني في رحلتنا نحو الخمسين عاماً المقبلة

المصدر: (دبي - البيان)

قال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: إن قيادتنا الرشيدة تؤكد حرصها الدائم على استدامة منظومتها الرقمية والتقنية، وذلك لما تشكله من أهمية قصوى خلال السنوات المقبلة، والتي اعتمدت خلالها القيادة الرشيدة وثيقة الخمسين.

و تهدف دولة الإمارات من وثيقة الخمسين لرسم معالم المسار الاستراتيجي للدولة في شتى المجالات، بما يؤهلها لتكون عاصمة المستقبل للاقتصاد العالمي.

وأوضح أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يوماً للبرمجة في دولة الإمارات يأتي تحت شعار «الإمارات تبرمج» ليعكس الفكر والنهج المستقبلي لسموه، وحجم اهتمامه بالتقنيات البرمجية، ودورها في بناء المجتمعات، وبالتالي تحفيز المبرمجين في دولة الإمارات على الإبداع والابتكار ولعب دور فاعل في المجتمع، بالإضافة إلى جذب المواهب والكفاءات في هذا المجال، لتتخذ من الإمارات حاضنة لهم، من خلال ما توفره من بيئة وبنية محفزة وملهمة.

لقد جمع سموه في المبادرة الخلاقة بين الاهتمام بالعنصر البشري وتحفيزه، ودعم التفوق الرقمي والتقني في الإمارات، وهما من صميم المبادئ الأساسية في رحلتنا نحو الخمسين عاماً المقبلة.

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