وكالة الإمارات للفضاء تبحث العلاقات مع السويد والبرازيل والهند ورواندا

المصدر: (دبي - البيان)

أجرى المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء سالم القبيسي محادثات مع ممثلين بارزين عن وكالات متخصصة بالمجال الفضائي من البرازيل والهند والسويد ورواندا على هامش الدورة 72 من المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية المقام في في دبي خلال الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر الجاري.

وتناولت الاجتماعات التي جرت بحضور المدير العام لهيئة الفضاء الوطنية السويدية آنا راثسمان، ورئيس وكالة الفضاء البرازيلية كارلوس مورا، ورئيس مجلس إدارة مركز الفضاء الهندي كيلاسافاديفو سيفان بيزال، والرئيس التنفيذي بوكالة الفضاء الرواندية فرانسس نجابو، وإبراهيم القاسم، المدير التنفيذي لقطاع الفضاء في وكالة الإمارات للفضاء، سبل توثيق التعاون بمجالات الفضاء والعلوم والتكنولوجيا، وذلك على هامش النسخة 72 من المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في دبي.

وأكد سالم القبيسي على أهمية مد جسور التعاون مع مختلف وكالات الفضاء والهيئات الدولية لتبادل الخبرات وتعزيز آليات العمل المشترك، وقال: «يشكل بناء العلاقات القوية أحد الأعمدة الرئيسة التي تقوم عليها استراتيجيتنا الهادفة لجعل دولة الإمارات لاعبًا أساسيًّا على الساحة الدولية في المجال الفضائي. اجتماعات اليوم تجسد خطوة مهمة إلى الأمام. ويمكننا من خلال العمل معًا، التأسيس لعصر جديد مبني على التعاون الدولي، يجمع نخبة من المختصين لحل بعض أكبر التحديات التي تواجهها البشرية».

نجاح

وأضاف القبيسي: «رغم أننا دولة فتية، نجح قطاع الفضاء الإماراتي بتحقيق تطور كبير، ونعمل بوتيرة سريعة لنقل قطاعنا إلى المرحلة التالية، من خلال توطيد العلاقات مع الهيئات والجهات المتخصصة في القطاع. وتعكس هذه الاجتماعات التزامنا الدائم بتقوية علاقاتنا الدولية، بينما نؤسس لاقتصاد قائم على المعرفة والابتكار للأعوام الخمسين المقبلة».

وعرضت وكالة الإمارات للفضاء خلال الاجتماعات أحدث مستجدات وإنجازات مسبار الأمل التابع لمشروع الإمارات لاستكشاف الفضاء. وتم ألقاء الضوء على البيانات الجديدة حول كوكب المريخ والتي بلغت ما يقارب 110 جيجا بايت، حيث تم مشاركتها مع المنظمات العلمية في كل أنحاء العالم.

كما تم استعراض تفاصيل المسابقة التي بادرت بها وكالة الإمارات للفضاء، بالشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، لطرح أفكار ترمي لإيجاد حلول للتغير المناخي والأمن الغذائي حيث يتم رصد 4 مليونات درهم إماراتي للعلماء ورجال الأعمال والأكاديميين والمبتكرين لدعم مشاريع التطبيقات الفضائية المبتكرة التي توفر حلول للتحديات التي تواجه قطاع الأمن الغذائي والتغيير المناخي لتقديم أفكار مبدعة، يمكن تنفيذها تقنيًّا وقابلة للتطوير، باستخدام البيانات الفضائية وتوفر فرصة للانضمام إلى القطاع الفضائي المتنامي بسرعة فائقة في الإمارات العربية المتحدة.

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