المصدر: (دبي - البيان)

وقع «مركز محمد بن راشد للفضاء» مذكرة تفاهم مع شركة «إيرباص للدفاع والفضاء»، تنص على تعاون الطرفين في مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، بما في ذلك مجالات اختبار العينات الأصلية على سطح القمر.

وقد تم توقيع المذكرة من قبل كل من سالم المري، نائب مدير عام «مركز محمد بن راشد للفضاء»، وأندرياس ليندنثال، رئيس وحدة العمليات والمنتجات لدى «إيرباص لأنظمة الفضاء»، وذلك على هامش «المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية»، الفعالية الأبرز على مستوى العالم في قطاع الفضاء، والتي تُعقد حالياً في «مركز دبي التجاري العالمي».

وتشمل مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين نطاقاً تفصيلياً لجوانب التعاون المشترك، بما في ذلك تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الأصلية في مواقع الاستكشاف، وتعزيز المقدرات الرئيسية لكل من الطرفين لأداء العمليات على سطح القمر، مثل مجالات الحركة، والروبوتات، ومعالجة التربة، وغيرها من المجالات الأخرى.

وقال يوسف حمد الشيباني، مدير عام «مركز محمد بن راشد للفضاء»: «يسرنا أن نتعاون مع شركة «إيرباص للدفاع والفضاء» لتعزيز جهودنا الرامية لاستكشاف المزيد من المعلومات التي تهم البشرية حول سطح القمر. ونحن نتطلع إلى مواصلة هذا التعاون المثمر في مختلف مشاريع الفضاء، ونسعى للوصول إلى الاستفادة المثالية من الموارد المتاحة في هذا القطاع بالمستقبل».

من جانبه قال جان مارك نصر، رئيس قسم أنظمة الفضاء في إيرباص: «حققت دولة الإمارات خطوات استثنائية في قطاع الفضاء، كان أبرزها مسبار الأمل ووصول أول رائد فضاء إماراتي لمحطة الفضاء الدولية، لتبرهن للعالم أجمع بأنها مثال يحتذى لإلهام الشباب حول العالم».

وأضاف: «نفخر في الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات مسيرتها الناجحة في عالم الفضاء، بأن نعمل مع مركز محمد بن راشد للفضاء، إذ نؤكد من خلال هذه الاتفاقية مواصلة دعمنا لحكومة الإمارات في تحقيق هدفها بأن تكون من الدول الرائدة في مجال استكشاف الفضاء».

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