مصر توقع على الميثاق الأساسي للمجموعة العربية للتعاون الفضائي

المصدر: (دبي - البيان)

وقعت جمهورية مصر العربية، على الميثاق الأساسي للمجموعة العربية للتعاون الفضائي، وذلك على ضمن أعمال الحوار العربي السابع، للتعاون الفضائي العربي، المنعقد في دبي، بالتزامن مع المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية. الذي تستضيف دبي النسخة الثانية والسبعين، بمشاركة مسؤولين وخبراء ومتخصصين وعلماء من وكالات ومؤسسات فضاء من مختلف دول العالم، لتبادل المعارف والخبرات.

والتباحث في أبرز التطورات، وأحدث التقنيات التي يشهدها قطاع الفضاء العالمي.

وتهدف «المجموعة العربية للتعاون الفضائي»، التي انطلقت بمبادرة من دولة الإمارات، وتتخذ من أبوظبي مقراً لها، إلى تشجيع التعاون الفضائي العربي في جميع الأنشطة ذات الأهداف المشتركة، وتحقيق الانسجام في الممارسات التنظيمية بين الجهات الفضائية، وتنسيق مواقف أعضاء المجموعة، من أجل تبني رأي موحد في المحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالفضاء، وذلك في حدود المهام والاختصاصات المنوطة بالمجموعة، والعمل على تعاون فضائي عربي أوسع وأشمل في مجال الفضاء.

وقام بالتوقيع على الميثاق الأساسي للمجموعة العربية للتعاون الفضائي، ممثلاً لجمهورية مصر العربية، الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، وسالم القبيسي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، وعدد من كبار المسؤولين في الوكالة.

ترحيب

ورحب سالم القبيسي، بتوقيع جمهورية مصر العربية الشقيقة على الميثاق الأساسي للمجموعة العربية للتعاون الفضائي، وأكد أن وكالة الإمارات للفضاء، تربطها علاقات وثيقة مع وكالة الفضاء المصرية، سواء بشكل ثنائي، أو تحت مظلة مبادرة المجموعة العربية للتعاون الفضائي، وذلك من خلال تبادل الزيارات الثنائية، لتبادل المعارف والخبرات، والتعرف إلى الإمكانات، ومناقشة آخر المستجدات، وتوطيد العلاقات، وبحث سبل تفعيل التعاون الثنائي، والمشاريع المشتركة.

وأشار القبيسي إلى أن مبادرة المجموعة العربية للتعاون الفضائي، التي تتبناها وترعاها دولة الإمارات، تستهدف تعزيز التعاون الفضائي العربي، بما يقود إلى تحقيق مكانة عربية عالمية في مجال الفضاء، ورؤية موحدة، وتعاون مثمر، يصب في مصلحة الدول الشقيقة، عبر الاستفادة من تطورات قطاع الفضاء، وتطوير استخداماته في الأغراض السلمية.

ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد القوصي، بالتطورات الإيجابية المتلاحقة التي تشهدها المجموعة العربية للتعاون الفضائي، بهدف تعزيز آفاق التعاون في المجال الفضائي بين الدول العربية الشقيقة، مشيراً إلى أن وكالة الفضاء المصرية، وبوصفها أحد مؤسسي المجموعة، كانت حريصة في التوقيع على الميثاق الأساسي للمجموعة العربية للتعاون الفضائي، حضورياً، وخلال زيارة رسمية لدولة الإمارات، ترجمة لعمق العلاقات الأخوية بين الدولتين الشقيقتين، في جميع المجالات، لا سيما في مجال الفضاء.

تنسيق

ويشار إلى أن الميثاق الأساسي للمجموعة العربية للتعاون الفضائي، والذي كان قد تم اعتماده خلال الاجتماع الخامس لممثلي الدول الأعضاء في المجموعة، على هامش معرض دبي للطيران في نوفمبر 2019، يهدف إلى تعزيز تبادل المعارف والخبرات الفنية، والتجارب والمعلومات بين الدول العربية الأعضاء، في ما يخص الفضاء، وتشجيع التطوير والبحث العلمي، والابتكار في مجال الفضاء، من أجل تعزيز عملية بناء القدرات الفضائية لدى أعضاء المجموعة، والتنسيق من أجل تحقيق الانسجام في السياسات والقوانين والإجراءات الفضائية، والسعي إلى توحيدها ما أمكن، بالاستفادة من أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة عالمياً، وتشجيع ودعم التعاون في مجال إنشاء وكالات للفضاء، أو برامج فضائية في الدول التي لا يوجد فيها مثل هذه الوكالات، والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

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