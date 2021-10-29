ورش عمل الطلبة لمجموعة عمل الإمارات للبيئة تستقطب 370 مشاركاً

المصدر: (دبي - وام)

استقطبت الدورة الحادية والعشرون من ورش العمل السنوية للطلاب التي نظمتها مجموعة عمل الإمارات للبيئة أكثر من 370 طالباً وطالبة تحت شعار «قصة المزود اللامحدود: دار الحياة».

قدمت الورش منصة تفاعلية وأنشطة عملية تم تنفيذها على مدار ثلاثة أيام، بعد أن تم تطوير محتواها التعليمي مع التركيز على ربط القضايا البيئية بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية والنهج الصناعي، التي قادت العالم إلى مثل هذه المحنة الحرجة.

وأوضحت حبيبة المرعشي رئيسة المجموعة أن مجموعة عمل الإمارات للبيئة تسعى من خلال هذا البرنامج إلى تحقيق الهدف رقم 4 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والمتمثل في ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، موضحة أنه منذ بداية سلسلة ورش العمل هذه في عام 2001، قامت المجموعة بإشراك أكثر من 7000 طالب وطالبة وأكثر من 1500 مدرس في هذا البرنامج من 1400 مدرسة، ولقد لعبت هذه الورش السنوية دوراً محورياً في دفع أجندة التنمية المستدامة.

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