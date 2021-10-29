إنجاز خط مياه استراتيجي من خورفكان إلى شيص بـ 185 مليوناً

المصدر: الشارقة - البيان

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، مشروع خط المياه العذبة من مدينة خورفكان إلى منطقة شيص بالكامل، بطول 24 كيلو متراً، وبقطر 300 مم، بالإضافة إلى 3 محطات ضخ للمياه، وخزان تحت الأرض، وخزان علوي، بتكلفة إجمالية بلغت 185 مليون درهم، واستمر تنفيذ المشروع أكثر من عامين، وبدأت الهيئة في تشغيل الخط، ووصول المياه من مدينة خورفكان إلى مدينة شيص.

وأوضح المهندس أحمد الملا مدير إدارة خورفكان بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن المشروع تم تنفيذه وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتوفير أفضل الخدمات لسكان منطقة شيص، والمشروعات التطويرية بالمنطقة.

خط

وأكد أن المشروع يتكون من خط أنابيب (كاربون ستيل)، بطول 24 كيلو متراً، وبقطر 300 مم، ويبدأ من مدينة خورفكان عند نقطة الربط بمنطقة القادسية، ويمر على امتداد شارع خورفكان، وينتهي عند مدينة شيص.

كما تم إنشاء 3 محطات ضخ للمياه، حيث تتكون المحطة الأولى التي في بداية منطقة وادي شي، من 3 مضخات، وعدد 2 خزان، كل واحد يستوعب 318 ألف غالون تقريباً، ومع وجود جميع المعدات والأجهزة الميكانيكية والكهربائية المتعلقة والمساعدة، لتشغيل المحطة، وأجهزة إطفاء الحريق، أما المحطة الثانية، تقع بعد استراحة سد الرفيصة مباشرة، والثالثة تقع قبل نفق الساحة مباشرة، وتتكون المحطتان، من 3 مضخات، بالإضافة إلى خزان واحد في كل محطة، يستوعب 222 ألف غالون تقريباً، ومع وجود جميع المعدات والأجهزة الميكانيكية والكهربائية المتعلقة والمساعدة، وأجهزة إطفاء الحريق كذلك.

تنفيذ

وأشار الملا إلى أن المشروع تضمن تنفيذ خزان تحت الأرض، بعد نفق الملتقى، يستوعب 337 ألف غالون تقريباً، وخزان علوي في مدينة شيص، يستوعب 221 ألف غالون، وتقدر كميات المياه المخزنة خلال المشروع، بما يقارب 1,350,000 غالون.

وأضاف أن المشروع يعتبر من المشاريع الضرورية والاستراتيجية، حيث يعد مصدراً رئيساً لتوفير المياه إلى استراحة سد الرفيصة، بالإضافة إلى المشاريع الحالية والمستقبلية على امتداد طريق خورفكان، وكذلك في مدينة شيص، مثل استراحة الغزير، استراحة شيص، سوق شيص، تشجير نفق الساحة – محطة البترول، وغيرها من المشاريع التطويرية. حيث إنه من المتوقع، أن يصل الاستهلاك اليومي إلى 300,000 غالون تقريباً.

مواصفات

وأكد أن تنفيذ المشروع، تم وفق أفضل المواصفات، بعد دراسة شاملة، تم خلالها مراعاة طول المسافة بين خورفكان وشيص، واختلاف مناسيب الأرض، حيث يوجد ارتفاع أكثر من 400 متر عند مدينة شيص، وتم توفير أحدث المتطلبات والمعدات الفنية، ويتم التحكم ومراقبة خط المياه والمتعلقات الفنية بالكامل، بواسطة أجهزة مراقبة وتحكم ذكية ومتطورة، وتم التغلب على العديد من الصعوبات والتحديات أثناء التنفيذ، مثل تخصيص الأراضي للمحطات والخزانات، والطبيعة الجبلية، وصعوبة أماكن الحفر للأنابيب، وكذلك العمل داخل الأنفاق، وتوفير المواد والمعدات المطلوبة في الوقت المناسب، والتنسيق مع الجهات المختلفة التي تعمل في طريق خورفكان.

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