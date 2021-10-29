ورشة تدريبية لمشرفي وحراس أمن القرية العالمية لإكسابهم مهارات عملية

المصدر: دبي ـ البيان

اختتمت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، فعاليات ورش العمل التدريبية لمشرفي وحراس أمن القرية العالمية التي نظمتها إدارة المعهد المروري بالتعاون مع القرية العالمية.

وقال العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن الورشة التدريبية تهدف لإكساب حراس الأمن مهارات عملية تساعدهم في أداء رسالتهم بطريقة علمية وأمنية صحيحة، وذلك من خلال معرفة أنواع الحوادث التي يمكن وقوعها وكيفية التعامل معها، وطرق تخطيط الحوادث المرورية وإعداد تقارير الحوادث المرورية البسيطة عن طريق استخدام التطبيق الذكي لشرطة دبي «برنامج كلنا شرطة»، بالإضافة إلى معرفة أكثر المخالفات المرورية التي تتسبب في عرقلة حركة السير وطرق التعامل معها، كعرقلة حركة السير، والوقوف خلف المركبات مما يعوق تحركها، وإيقاف المركبات على الأرصفة، وكذلك عدم التزام سائقي المركبات بعلامات وإرشادات المرور، ووقوف المركبات في الأماكن المخصصة لأصحاب الهمم، بالإضافة إلى طرق تصوير المركبات المتسببة في الحادث.

وأوضح العميد سيف المزروعي، أن البرنامج التدريبي يأتي ضمن خطة الإدارة العامة للمرور الخاصة بحراس أمن المؤسسات الخاصة بهدف تأهيلهم وتدريبهم مرورياً، وتمكينهم من اتخاذ بعض الإجراءات التي يقوم بها رجل المرور، بالإضافة إلى خفض زمن الاستجابة للبلاغات الطارئة، وخفض انتقال الدوريات لمواقع الحوادث البسيطة، ورفع الإحساس بالأمن والأمان، ونشر الوعي بتبني الخدمات الذكية، وتعزيز الشراكة مع المجتمع.

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