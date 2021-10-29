شرطة أبوظبي توعي سائقي «الديليفري» بقواعد السلامة المرورية

المصدر: أبوظبي-البيان

عززت شرطة أبوظبي التوعية لسائقي الدراجات النارية من مقدمي خدمة توصيل الطلبات (الديليفري)، ومسؤولي السلامة والمشرفين (طلبات البترول) بقواعد السلامة المرورية وتفادي الحوادث المرورية ومسبباتها والآثار والخسائر الناجمة عنها من خلال محاضرة توعية نفذها قسم العلاقات العامة بمديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بهدف تعزيز السلامة لهذه الفئة من مستخدمي الطريق.

وأوضح العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات إن المحاضرة تضمنت نشر ثقافة السلامة المرورية وتعزيز التوعية باللغتين الانجليزية والأوردو وركزت على التعريف بمخاطر السلوكيات الخاطئة المرتكبة من بعض قائدي دراجات توصيل الطلبات، والتي تتسبب في إرباك حركة السير، وقد تنتج عنها حوادث مرورية خطرة، ومنها عدم الالتزام بمسار الطريق، أو تغييره بشكل مفاجئ، أو تجاوز السرعات المحددة على الطريق.

وشدد على أهمية الالتزام بقواعد وسرعة الطريق، واشتراطات السلامة لقيادة الدراجة النارية مثل التأكد من صلاحية إضاءة الدراجات النارية وصيانتها بشكل دوري لضمان أعلى معايير السلامة للسائق ومستخدمي الطريق، وأهمية ترك مسافة أمان بين الدراجة والمركبات، وعدم الدخول إلى الأماكن الممنوعة، كما تم عرض فيديوهات توعوية لحوادث الدراجات النارية.

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