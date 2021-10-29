رئيس لجنة بطاقة إسعاد شرطة دبي تحصد جائزة «أفضل قائد للسعادة»

المصدر: (دبي ـ البيان)

حصدت منى محمد العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، جائزة «أفضل قائد للسعادة»، ضمن «جوائز الموارد البشرية في القطاع الحكومي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي للعام 2021».

وهي جائزة الموارد البشرية الأبرز في المنطقة، وذلك خلال حفل التكريم الذي أقيم بفندق الانتركونتننتال فيستيفال سيتي.

وتهدف جوائز الموارد البشرية في القطاع الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى تسليط الضوء على الإنجازات المبتكرة التي حققتها مؤسسات القطاع العام والأفراد، ممن أظهروا قيادة مثالية أسهمت في رفع فاعلية فريق العمل من خلال تقديم نماذج مميزة في إدارة رأس المال البشري والتنوع والتخطيط الاستراتيجي، وتكريمهم والاحتفال بهم.

وتقود منى العامري، فريق لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، منذ انطلاقها في 13 من شهر مارس لعام 2018 والتي أثمرت عن تحقيق إنجازات ملموسة ونتائج تخطت الحدود، لتُسعد ما يقرب من 165 ألف موظف من حاملي بطاقة إسعاد وأقاربهم من الدرجة الأولى، يمثلون 267 دائرة حكومية وشبه حكومية وخاصة في مختلف إمارات الدولة، من خلال عقدها اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع العديد من الشركات والمؤسسات التجارية، والتعليمية، والترفيهية والسياحية، والصحية، وقطاع الفنادق، وقطاع المطاعم، وغيرها من القطاعات، حيث تمكنت من تقديم خصومات وعروض بلغت 6616 عرضاً داخل دولة الإمارات العربية المتحدة و91 دولة حول العالم، بالإضافة إلى تنفيذها مبادرات إنسانية ومجتمعية حققت السعادة للمستهدفين، حيث بلغ عددها 84 مبادرة، استهدفت أصحاب الهمم والمتفوقين دراسياً، بالإضافة إلى جنود «خط الدفاع الأول» خلال أزمة «كوفيد 19»، محققين بذلك إنجازات متميزة فاقت التوقعات.

أوضح العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي أنه يتم إخطار مالك المركبة بتفاصيل المخالفات التي تسجل على المركبة ومراجعة الجهات المعنية خلال شهر من تاريخها لإتاحة الفرصة له للاعتراض على المخالفة نهائياً بعدم صحتها أو أن هناك سائقاً آخر ارتكبها. (أبوظبي ـ البيان)

ويأتي ذلك ما لم تكن المخالفة حضورية بالنسبة للأخير وذكر أنه في حالة عدم حضور السائق خلال المدة المحددة تحمل المركبة ومالكها بالجزاءات الإدارية المقررة على المخالفات المرورية، حيث يعتبر عدم مراجعة أو اعتراض المالك على المخالفة قرينة على ارتكابه المخالفة المرورية ما لم يثبت العكس.

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