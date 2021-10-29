مجموعة يونيتسكي تستعد لإطلاق نظام النقل المعلق للركاب والبضائع

المصدر: (الشارقة - البيان)

استكملت مجموعة شركات يونيتسكي، المؤسسة البيلاروسية المختصة بابتكار حلول النقل الآمنة والمريحة والصديقة للبيئة، أول مرحلة من مشروع القطار المعلق يو سكاي لنقل الركاب والبضائع في منشأة الاختبارات بالشارقة. وينتقل أول مشاريع يو سكاي التجارية من مرحلتي الابتكار ورأس المال الاستثماري إلى مرحلة الأعمال الاستثمارية قبيل الإطلاق الرسمي في عام 2022.

وتواصل يونيتسكي باختبار حل النقل المستدام قبل تنفيذه على نطاق واسع في العام المقبل.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أناتولي يونيتسكي، مؤسس مجموعة شركات يونيتسكي ويو سكاي ترانسبورت: «يشكل هذا الحل علامة فارقة في مسيرة تطورنا. وذلك من خلال الاستفادة من أحدث تقنيات ميزات نظام النقل المعلق التي تتضمن المرونة والتنوع والإمكانات المميزة التي تواكب أعلى معايير الجودة والكفاءة من حيث التكلفة. ويوفر نظام يو سكاي الذي تم تصميمه لتقديم خدمات لوجستية للركاب والبضائع اتصالاً عالي السرعة ويتطلب إنشاؤه تكلفة بسيطة مقارنة بحلول النقل الأخرى، كما أن تأثيره محدود جداً على البيئة».

بلغ إجمالي الاستثمار في تصميم وإنشاء مرافق النقل والشحن الحضري الخاصة بنظام يو سكاي بما يتوافق مع معايير الاعتماد أكثر من 14 مليون دولار أمريكي.

المرحلة الأولى

يتضمن أول مشروع نقل معلق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خيارات نقل الركاب والبضائع، وتشتمل العربات المتحركة على مقصورات كهربائية ذاتية القيادة، مثل مركبتي يو كار لنقل الركاب ويو كونت لشحن البضائع، والمصممة للسفر بسرعة 150 كم بالساعة على سكك حديدية معلقة.

ويمكن توسيع الخط الأول لمجمع يو سكاي في موقعه الحالي ضمن مجمّع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار لربط شبكة مباني التدريب في الوجهة. وتتوافق حلول النقل من يو سكاي مع معايير سلامة بنية النقل التحتية الصادرة عن TUV SW، مزود حلول الجودة والسلامة والاستدامة.

المرحلة الثانية

تشير المرحلة الثانية إلى إطلاق منصة تقنية مخصصة لقيادة واعتماد خط يو سكاي عالي السرعة، حيث تصل المركبات الإلكترونية المعلقة إلى سرعة 500 كم بالساعة. وتعرض مجموعة شركات يونيتسكي في إكسبو 2020 دبي حلاً مبتكراً للدول المشاركة والشركات العاملة في مجالات النقل والطاقة والمعلومات والتطوير والمشاريع الزراعية وغيرها من القطاعات ذات الصلة في جميع أنحاء العالم.

حلول

وتتيح حلول يو سكاي نقل الركاب والبضائع بطريقة آمنة كلياً، حيث تكون الحركة فوق الأرض مما ينفي احتمالية الاصطدام بالمركبات الأخرى أو أي أجسام غريبة. وتنطلق القطارات بسرعة تصل حتى 150 كم/‏سا في المدن وبسعة تساوي تقريباً سعة قطار الأنفاق. ويتطلب بناء مجمعات يو سكاي تكلفة أقل بكثير من تكلفة بناء الأنفاق تحت وفوق الأرض والسكك الأحادية والأنواع الأخرى من البنى التحتية المتطورة المخصصة للنقل (في ظروف لوجستية مشابهة).

كما يمكن استخدام حلول يو سكاي في جميع المناطق المناخية والبيئات الطبيعية ومختلف التضاريس، مما يسمح بالوصول إلى المناطق النائية بتكلفة أقل نسبياً من تكلفة تطوير بنية تحتية للنقل. وتبدأ تكلفة بناء مجمعات يو سكاي للبضائع والركاب من 5 ملايين دولار للكيلومتر الواحد (بحسب ارتفاع الدعائم وطول المسار والتضاريس والقاعدة وسرعة التصميم والازدحام المروري وعدد المحطات والبوابات وغيرها). وتتضمن هذه التكلفة تطوير البنية التحتية وأنظمة التحكم والطاقة والتواصل والسكك الحديدية المعلقة وأسطول من المركبات الكهربائية من دون سائق.

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