شخبوط بن نهيان يبحث مع رئيس النيجر تطوير العلاقات

المصدر: أبوظبي - وام

التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، محمد بازوم رئيس جمهورية النيجر في العاصمة نيامي، حيث ناقش الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى رئيس جمهورية النيجر وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

تحيات

وحمّل رئيس جمهورية النيجر معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وأشاد بالعلاقات الوطيدة والمتجذرة بين البلدين، وبالتعاون البناء على كافة الأصعدة، مؤكداً وجود العديد من الإمكانات والفرص لدعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان أن العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية النيجر في تقدم مستمر، مشيراً إلى وجود العديد من الفرص والإمكانيات لتطويرها ودفعها إلى الأمام، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، لما فيه مصلحة البلدين.

من جانبٍ آخر التقى معاليه مع هاسومي مسعودو وزير خارجية جمهورية النيجر، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات والنيجر وسبل تعزيزها.

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