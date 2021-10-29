انطلاق «مزاينة سويحان» في مهرجان الظفرة الـ 15

المصدر: (أبوظبي- وام)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، انطلقت أمس، مسابقات مزاينة سويحان بمهرجان الظفرة، بدورته 15 (موسم مزاينات الإبل بأبوظبي)، بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وتستمر مزاينة سويحان حتى 4 نوفمبر المقبل.

وبدأ صباح أمس، ملاك الإبل من دولة الإمارات ودول الخليج العربي، بالتوافد إلى موقع المهرجان، لإدخال الإبل المشاركة في أشواط المفاريد - مجاهيم بمزاينة الإبل، إلى شبوك المبيت، استعداداً للإعلان عن نتائج الأشواط التي خصص لها 50 جائزة، بعد عرضها على لجان الفرز والتحكيم، ضمن 5 أشواط للشرايا والتلاد لأبناء القبائل، وسط التزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول به في موقع مزاينة سويحان، والتي تقتصر على الحاصلين على التطعيم، مع إبراز نتيجة فحص سلبية لكوفيد 19، عبر تطبيق الحصن، بمدة لا تتجاوز 48 ساعة.

وتبدأ الإبل المشاركة في أشواط المفاريد محليات، ضمن أشواط الشرايا والتلاد لأصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل، وأشواط المفاريد المهجنات الأصايل، صباح غدٍ، بالدخول إلى شبوك المبيت، وسيتم إعلان نتائجها يوم السبت.

وتشهد مزاينة الإبل بمهرجان الظفرة، توسعاً كبيراً في دورتها الخامسة عشرة، لتشمل مزاينات الإبل في موسم مزاينات أبوظبي، وضمن أربع مناطق، حيث انطلقت مزاينة سويحان اليوم، وتستمر لغاية 4 نوفمبر المقبل، وقد خصص لها جوائز بقيمة تصل لنحو 11 مليوناً و415 ألف درهم، فيما تقام مزاينة رزين خلال الفترة من 25 نوفمبر المقبل، ولغاية 2 ديسمبر القادم، وخصص لها جوائز بقيمة 11 مليوناً و415 ألف درهم، أما مزاينة مدينة زايد، فستنطلق خلال الفترة من 23 ولغاية 30 ديسمبر القادم، وقد خصص لها جوائز بقيمة 11 مليوناً و415 ألف درهم، ومسك الختام مع مزاينة مهرجان الظفرة، التي ستقام خلال الفترة من 13 إلى 22 يناير 2022، بمجموع جوائز يبلغ 51 مليوناً و668 ألف درهم.

وستقام المسابقات التراثية خلال الفترة من 13 إلى 22 يناير 2022، في موقع مهرجان الظفرة بمدينة زايد، وستشمل إقامة 27 شوطاً، موزعة على الفئات التالية (سباق الخيول العربية الأصيلة، الصيد بالصقور، سباق السلوقي العربي، مزاينة الصقور، مزاينة السلوقي العربي، الرماية، مزاينة غنم النعيم).

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