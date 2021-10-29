محمد بن زايد: الإمارات لن تدخر جهداً في دعم الرياضيين

المصدر: أبوظبي ـ وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بحضور أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، عدداً من أعضاء فريق أبوظبي للزوارق السريعة ورياضة الدراجات المائية، الفائزين ببطولات ومنافسات عالمية، يرافقهم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية.

وهنأ سموه الفائزين أبطال الإمارات، خلال استقباله لهم في مجلس سموه في قصر البحر، متمنياً لهم ولجميع الرياضيين في الدولة التوفيق في تحقيق مزيد من البطولات والألقاب التي تضاف إلى سجل دولة الإمارات من الإنجازات في مختلف الأنواع الرياضية.

وأكد سموه أن الاهتمام بالقطاع الرياضي ودعمه يأتي ضمن رؤية الدولة وخططها لإعداد أبطال إماراتيين في مختلف الرياضات، مشيراً إلى أن الدولة لن تدخر جهداً في دعم الرياضيين والرياضة وتوفير كل مقومات النهوض بها وتطويرها لرفع علم الدولة على منصات التتويج العالمية.

وأعرب أبطال الإمارات عن شكرهم وتقديرهم للدعم والاهتمام اللذين يحظى بهما قطاع الرياضة في دولة الإمارات من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وقيادة الدولة مما كان له كبير الأثر في الإنجازات التي يحققها الرياضيون الإماراتيون في مختلف أنواع الرياضات الفردية والجماعية في المحافل الإقليمية والدولية.

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