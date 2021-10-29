تعاون بين المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة ومجمع الفقه الإسلامي الدولي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أبرم كل من مجمع الفقه الإسلامي الدولي والمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة مذكرة تعاون بين الطرفين في كافة المجالات لمواجهة القضايا المعاصرة والمستجدة التي تظهر في المجتمعات المسلمة خارج الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وسعياً لمدّ جسور التعاون بينهما في المجالات المشتركة. وقع المذكرة الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، والدكتور قطب مصطفى سانو، أمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وذلك في مقر المجلس بأبوظبي.

وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في دعم ومساندة المجتمعات المسلمة خارج الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وتنظيم حياتها طبقاً لمقاصد الإسلام وقيَمه، من خلال رصد النوازل والإشكاليات والقضايا الفقهية المستجدة، وتقديم الفتاوى والحلول المناسبة لها، بما يحقق مصالح تلك المجتمعات ويسهم في اندماجها في أوطانها.

دورات تدريبية

كما تهدف مذكرة التعاون إلى تنظيم الدورات التدريبية لتكوين وتأطير المفتين والأئمة والوعاظ والإداريين في المجتمعات المسلمة، بما يسهم في تكوين جيل جديد من القيادات، قادر على مواجهة تحديات العصر بروح الإسلام السمحة.

وبموجب مذكرة التعاون، سيتم العمل على تعزيز قيم وثقافة الحوار والعيش المشترك لتحقيق اندماج المجتمعات المسلمة في دولها، وتقديم صورة الإسلام الحقيقية للعالم بما يسهم في مواجهة ثقافة الخوف من الإسلام «الإسلاموفوبيا»، ويعزز قيم التسامح والسلام في تلك المجتمعات.

واتفق الطرفان على نشر وترجمة الكتب والأبحاث العلمية المعاصرة التي تُعنى بنقد ظاهرة فوبيا الأديان، وخطاب الكراهية وأسباب ازدراء الرموز الدينية والثقافية، وكذلك نشر وترجمة كتب التراث النفيسة التي تُظهر أسبقية الشريعة الإسلامية في مجال تعزيز العيش المشترك، بجانب تبادل مصادر المعرفة والتعليم، والإصدارات العلمية المتعلقة بقضايا التراث الإسلامي، والحوار بين أتباع الأديان الأخرى، ومظاهر فوبيا الأديان، وخطابات الكراهية، وأسس العيش المشترك وصراع الحضارات.

خدمة المسلمين

وقال الدكتور علي راشد النعيمي إن مذكرة التعاون مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي تأتي في إطار خدمة المسلمين أينما كانوا في العالم، وسنعمل من خلالها على تقديم فتاوى عصرية قائمة على اجتهاد يراعي ظروف المكان والزمان، مشيراً إلى أن هناك عدة مبادرات تتمخض عن هذا التعاون، من أبرزها تأهيل مجموعة من المفتين في المجتمعات المسلمة من خلال دورات وأنشطة ينظمها مجمع الفقه الإسلامي لهم حتى تتكون قاعدة بيانات في الدول المختلفة من المفتين المؤهلين والمتمكنين شرعياً ولديهم خلفية عن الدول التي يعيشون فيها من حيث القوانين والثقافة السائدة والتحديات التي تواجه المسلمين، حتى تكون الفتوى مناسبة لتلك المنطقة.

وأضاف رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة أن المجمع سيتولى إصدار الفتاوى العاجلة التي تتعامل مع الحالات الطارئة في المجتمعات المسلمة، متمنياً أن يسهم هذا التعاون في تقديم خدمة للمسلمين أينما كانوا في مجال الفتوى الإسلامية.

وأبدى الدكتور قطب مصطفى سانو سعادته بتوقيع مذكرة تعاون مع المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، والذي يعد شريكاً استراتيجياً للتواصل مع المجتمعات المسلمة خارج دول العالم الإسلامي، لما له من خبرات تربوية وتعليمية ودراية بواقع تلك المجتمعات المسلمة، مؤكداً أن المجمع يرى أنه يجب التعاون مع المجلس في كل ما يتعلق بقضايا المسلمين خارج الدول الإسلامية.

وأوضح أمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي أنه سيتم التعاون من خلال هذه المذكرة عبر جملة من الأنشطة والبرامج التي تمكن المجتمعات المسلمة من الاندماج الإيجابي في المجتمعات التي يعيشون فيها والمشاركة في بناء دولهم ومجتمعاتهم، منوهاً إلى أنه سيتم العمل على تأهيل المفتين والمفتيات في تلك الدول لكي يصبحوا على مستوى المسؤولية من حيث الخطاب الديني، لبلوغ خطاب معتدل وسطي يرفض العنف والتطرف والإرهاب ويؤمن بالتعايش السلمي بين مكونات المجتمع على كافة الأصعدة.

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