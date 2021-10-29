«سيارة متنقلة» لخدمة كبار المواطنين وأصحاب الهمم

المصدر: (دبي ـ البيان)

أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مبادرة «سيارة الخدمة المتنقلة» لإنجاز جميع المعاملات الخاصة بكبار السن وأصحاب الهمم، من خلال تخصيص مركبة مجهزة للوصول لهم في منازل وإنجاز معاملاتهم دون حاجتهم لمشقة التنقل .

وقال حمد الظنحاني مدير إدارة مراكز إسعاد المتعاملين: تدعم المبادرة مستهدفات وزارة الطاقة والبنية التحتية الواضحة وخططها في خدمة المتعاملين، وفق رؤية حكومة المستقبل وبما يسهم في ضمان تقديم خدمات متميزة لجميع المتعاملين، وبما يحقق استراتيجية الوزارة في تقديم الدعم الكامل لفئتي «كبار المواطنين» و«أصحاب الهمم» وتذليل العقبات التي تواجههم وتحقيق أكبر قدر من السعادة والرضا عن الخدمات التي يتم تقديمها لهم، ودعا المواطنين الراغبين بالاستفادة من المبادرة إلى التواصل مع وزارة الطاقة والبنية التحتية عبر الرقم الموحد 8006634.

وأضاف الظنحاني: «تأتي المبادرة من منطلق اهتمام الوزارة بكل فئات المجتمع، خصوصاً كبار السن وأصحاب الهمم لتوفير أرقى الخدمات لهم وتذليل العقبات أمامهم وإنجاز كل ما يحتاجون إليه بسهولة ويسر».

وتابع: «تعمل وزارة الطاقة والبنية التحتية من خلال تطبيقها أفضل الممارسات العالمية عبر الاعتماد على منظومة الابتكار، وتسخير جميع الموارد والإمكانات والاستثمار في الخبرات والكفاءات، لتطوير منظومة خدمة المتعاملين بما يفوق تطلعات الحكومة ويخدم مصالح جميع أفراد المجـــتمع ويـــحقق الســعادة وجودة الحياة لهم».

وأكد أن الوزارة حريصة على توفير خدمات لمختلف شرائح المجتمع، وفق أرقى المواصفات، وتذليل العقبات أمامهم، وإنجاز كل ما يحتاجونه بسهولة ويسر، الأمر الذي يحقق استراتيجية الوزارة في تحقيق أكبر قدر من السعادة والرضا عن الخدمات التي تقدمها، ما ينعكس بمجمله على دعم توجه الدولة بتبوؤ المركز الأول عالمياً في مؤشرات السعادة العالمية.

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