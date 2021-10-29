مواطنة تنال دكتوراه في «الإبداع كمدخل لرعاية الموهوبين»

المصدر: (الشارقة - البيان)

حصلت أمل محمد القحطاني على درجة الدكتوراه بتقدير (مشرف جداً) امتياز مع مرتبة الشرف بجامعة محمد الخامس عن دراستها بعنوان: «منظومة الإبداع والابتكار كمدخل لرعاية الموهوبين في مدارس الدولة في ضوء الرؤى المستقبلية».

وهدفت الدارسة إلى اقتراح منظومة عمل متكاملة للإبداع والابتكار كمدخل لرعاية الموهوبين في المدارس في ضوء الرؤى المستقبلية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ولتحقيق هذا الهدف قامت الباحثة بإجراء مقابلة شخصية مقننة مكونة من 37 من السادة المديرين والقيادات المدرسية، والمعلمين والمعلمات بالمدارس الثانوية الحكومية بوزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك للتعرف على مدى توفر متطلبات تفعيل منظومة الإبداع والابتكار لرعاية الطلاب الموهوبين بوزارة التربية والتعليم تعتمد عليها مدارس الدولة في تطبيق برامجها لتحقيق الرؤى المستقبلية المنشودة في هذا المجال.

تصميم

ثم قامت الباحثة بتصميم قائمة استبيان تضمنت مجموعة من العبارات تهدف إلى التعرف على وجهة نظر العينة حول أهمية توفر عناصر الاستبانة (متغيرات الدراسة) في تنظيم العمل مع فئة الموهوبين في المدارس وطبقت على عينة من مجتمع الدراسة تمثلت في عينة من مديري الإدارات، والقيادات المدرسية، والمعلمين والمعلمات بجميع المدارس الحكومية بوزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغ عددهم (384) وتكونت الاستبانة من محورين رئيسيين، المحور الأول: مكونات منظومة الإبداع والابتكار، وتكون من ثمانية أبعاد هي: الرؤية الاستراتيجية، والمؤسسات التعليمية، ودعم القيادات المدرسية، وتأهيل المعلمين، واستراتيجيات رعاية الموهوبين، والبنية الأساسية والتجهيزات، والمنهاج الدراسي، بالإضافة إلى البيئة غير المدرسية، ومدى وضوح وتكاملية الأدوار بين (الوزارة، الإدارات المدرسية، المعلمين)، أما المحور الثاني: أسس تفعيل الإبداع والابتكار بالمدارس ومثل المحور الأول المتغيرات المستقلة للبحث، في حين مثل المحور الثاني المتغيرات التابعة.

ضرورة

وقد توصلت الدراسة إلى ضرورة توافر سياسات منظمة للأدوار التي تقوم بها الإدارات على مستوى الوزارة والأدوار التي تقوم بها الإدارات المدرسية على مستوى المدارس حتى تتم ترجمة أهداف واستراتيجيات الموهبة إلى خطط عمل واضحة للجميع، واعتماد خطط أو برامج إجرائية وزمنية موحدة خاصة باكتشاف ورعاية الموهوبين في مدارس التعليم العام أو الحكومي، وقد أوصت الدراسة بضرورة إيجاد البيئة التعليمية المناسبة والتي تحفز الطلاب الموهوبين على الإبداع والابتكار، وذلك من خلال الاهتمام بكل الظروف المدرسية وتهيئة البيئة التعليمية مع تطوير المناهج التعليمية، وتضمينها ما يدعو إلى تنمية الإبداع والابتكار، بالإضافة إلى مشاركة الطلاب الموهوبين في إيجاد حلول مبدعة ومبتكرة للمشكلات التي تواجه العمل بالمدرسة.

وأشرف على الرسالة الدكتور عبد الكريم شباكي بكلية علوم التربية، حيث تمت المناقشة بالكلية حيث مقر الجامعة بالرباط مساء أمس.

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