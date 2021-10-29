«نسائية» كهرباء دبي تعزز التوعية للوقاية من سرطان الثدي

المصدر: (دبي - البيان)

عقدت اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي جلسات توعوية افتراضية باللغتين العربية والإنجليزية بمشاركة نخبة من الطبيبات الاختصاصيات لرفع مستوى وعي موظفات الهيئة حول أهمية إجراء الكشف المبكر والفحوصات الطبية الدورية للوقاية من سرطان الثدي وتعزيز فرص الشفاء منه.

وقالت فاطمة محمد الجوكر رئيسة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي: «عملاً بتوجيهات الإدارة العليا في الهيئة تلتزم اللجنة النسائية بنشر رسائل الوعي والأمل وتشجيع الموظفات على تبني نمط حياة إيجابي واتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة وتنظم اللجنة على مدار العام محاضرات تحفيزية وتوعوية للتعريف بأهمية التوازن بين الحياة العملية والمجتمعية للمرأة ونشر الثقافة الصحية بين الموظفات لمساعدتهن على التمتع بحياة صحية وإيجابية وتحقيق النجاح والتميز وبناء أسر مترابطة ومتلاحمة ومجتمع قوي ومتماسك والمشاركة الفاعلة في بناء الوطن وإعداد أجيال المستقبل».

مناسبات

وتحرص اللجنة النسائية على المشاركة في مختلف المناسبات المحلية العالمية وتنظم على مدار العام العديد من الفعاليات التي تغطي جوانب عديدة في حياة المرأة والأسرة بالتعاون مع المؤسسات المعنية إضافة إلى محاضرات وورش عمل حول الصحة والسلامة والبيئة والاستدامة والأسرة.

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