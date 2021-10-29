محمد بن زايد وملك البحرين يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

المصدر: (أبوظبي- وام)

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، في مقر إقامة جلالته في أبوظبي.

ورحب الملك حمد بن عيسى، بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، متمنياً لسموه دوام الصحة والسعادة، ولدولة الإمارات وشعبها، مزيداً من الرخاء والرفعة. وتبادل سموه والملك حمد بن عيسى، الأحاديث الأخوية الودية، التي تعبر عما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات متجذرة، والحرص المشترك على دعمها وتعزيزها، بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويلبي تطلعاتهما إلى التقدم والتنمية.. سائلين المولى عز وجل، أن يديم على البلدين نعم الأمن والاستقرار والازدهار.

كما بحث سموه وملك البحرين، عدداً من القضايا الخليجية والعربية، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأعرب الجانبان، عن اعتزازهما بأواصر الأخوة الوثيقة، التي تجمع بين البلدين، والتي تزداد رسوخاً وقوة، وما وصل إليه التعاون والتنسيق الثنائي من مستوى متقدم على جميع المسارات، بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويلبي تطلعات شعبيهما الشقيقين.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، والشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.

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