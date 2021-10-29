محمد بن راشد لملك البحرين: حللت أهلاً ونزلت سهلاً في بلدك وبين إخوانك

المصدر: (دبي - وام)

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، أخاه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، بمقر إقامة جلالته في أبوظبي، بحضور الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، والشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والملك حمد بن عيسى آل خليفة الأحاديث الودية حول العلاقات الأخوية المتميزة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، وسبل تطويرها بدفع مختلف مسارات التعاون قُدماً ضمن شتى المجالات في ضوء الرغبة المشتركة نحو تعزيز آفاق الشراكة التي تجمع الطرفين والاتفاق على أهمية إيجاد فرص جديدة تعزز من تلك الشراكة وعلى مختلف الأصعدة بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويدعم تطلعاتهما إلى المستقبل.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم توافق الرؤى بين الإمارات والبحرين حول كافة القضايا محل الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، كذلك اتفاق وجهات النظر حول أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك ومضافرة الجهود والأفكار من يكفل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي، ويضمن المستقبل الزاهر المرجو لشعوب المنطقة على الصعيدين الخليجي والعربي.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة مجمل المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة في مجال مكافحة جائحة «كوفيد19» على مستوى دول المنطقة والعالم، وما أحرزته الإمارات والبحرين من تقدم كبير في التغلب على تداعيات الجائحة العالمية، وتجاوزها استعداداً لخوض مرحلة جديدة في مضمار التنمية وضمن مختلف القطاعات.

وعبر حسابه في «تويتر» نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صوراً للقاء، مدوناً سموه: «أثناء لقائي اليوم مع أخي حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين بالعاصمة أبوظبي.. حللت أهلاً ونزلت سهلاً في بلدك وبين إخوانك وتمنياتنا الدائمة لمملكة البحرين دوام عزها ومجدها وأمنها».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز