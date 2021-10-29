بلدية أبوظبي تنفذ أعمال مداخل ومواقف للطرق السريعة بالبر الرئيسي

المصدر: أبوظبي ـ وام

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، أعمال مداخل ومواقف للطرق السريعة في مناطق متفرقة بالبر الرئيسي، بهدف تحسين الحركة المرورية في هذه المناطق، وتعزيز المظهر الحضاري العام بما يواكب التطور والنمو العمراني الذي تشهده أبوظبي، وكذلك إسعاد كافة أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين، وتعزيز معايير جودة الحياة في مدينة أبوظبي.

وتتضمن الأعمال الجاري تنفيذها إنشاء 111 موقفاً للسيارات في أماكن متفرقة بالبر الرئيسي، وفرش إسفلت بمساحة 23,328 متراً مربعاً، وتركيب 35 عامود إنارة في أماكن متفرقة، وكذلك تركيب 45 لوحة إرشادية في أماكن متفرقة بمناطق الأعمال، بالإضافة إلى تنفيذ 395 متراً مربعاً من أعمال تخطيط الطرق.

ويتم ضمن المشروع استغلال المساحات الرملية في مناطق الأعمال وتركيب بلاط تجميلي لتحسين المظهر العام، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تجميلية في منطقة جسر الشيخ زايد وجسر المفرق، حيث يتم استخدام مواد إنشائية لتنفيذ الأعمال وفقاً لمواصفات الجودة في مدينة أبوظبي.

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