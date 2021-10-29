بلدية مدينة العين تطلق حملة «رف يا علم وافخر بلونك»

المصدر: العين - وام

أطلقت بلدية مدينة العين حملة توعوية تحت عنوان «رف يا علم وافخر بلونك» بهدف استبدال الأعلام القديمة والمرفوعة في المرافق العامة و على أسطح المنازل والبنايات الخاصة، بأعلام أخرى جديدة كواجب وطني ومسؤولية مجتمعية تتمثل في المحافظة على العلم الذي يمثل رمزاً لدولة الإمارات وسيادتها، وتعزيزاً لروح الولاء والانتماء علاوة على المحافظة على المظهر الحضاري لمدينة العين.

تأتي هذه الحملة التي تقوم بها البلدية ضمن استعدادات الدولة للاحتفال بيوم العلم في عامها الخمسين لتشارك مدينة العين بهذا اليوم وترفع العلم عالياً فوق المنازل والمؤسسات ليبقى شامخاً بألوانه الزاهية، وتعمل فرق التفتيش الميدانية بالبلدية على توعية الجمهور على مدار الحملة بتوعية أفراد المجتمع كما تغطي الحملة كافة مناطق مدينة العين.

فعاليات

وأكد سيف مبارك القبيسي من قسم الفعاليات والأنشطة أن البلدية تسعى من خلال هذه الحملة لاستبدال الأعلام التالفة، مع تركيز الحملة على التوعية بإرشادات العناية بعلم الدولة، بالإضافة إلى التعريف بالمخالفات المترتبة على سوء استخدام العلم، وذلك عبر الرسائل التوعوية لأفراد المجتمع والمؤسسات الخاصة من خلال الملتقيات السكانية والمجالس المجتمعية الافتراضية والزيارات الميدانية لفرق التوعية والواتساب وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالبلدية.

وأضاف القبيسي، أن فرق التفتيش تقوم بتثقيف الجمهور حسب الدليل الإرشادي لاستخدام علم الدولة مع أهمية استبدال العلم بشكل دوري ضماناً لاحتفاظه بألوانه ورونقه وعدم تعرضه للتلف والتمزق، وأيضاً بضرورة فحص العلم قبل رفعه، للتأكد من أنه غير تالف أو باهت الألوان أو ممزق، بالإضافة إلى استخدام قماش قوي ومتين ومقاوم لظروف المناخ المختلفة كالحرارة الشديدة والرطوبة العالية والعواصف الرملية والأمطار وغيرها، وأن تسمح نوعية القماش بأن يرفرف العلم في الهواء.

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