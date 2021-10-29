«ألكسو للدراسات اللغوية والمعجمية» تستكمل تحكيم الأعمال المرشحة لنيل جائزة دورتها الرابعة

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت اللجنة العلمية لجائزة «ألكسو - الشارقة للدراسات اللغوية والمعجمية» عن استكمال أعمال التحكيم الخاصة بدورتها الرابعة، وذلك بعد أن استقبلت ما يزيد على الستين بحثاً، حيث سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في اليوم العالمي للغة العربية (18 ديسمبر) المقبل.

وتُمنح الجائزة، البالغ قدرها 100 ألف دولار، لأربعة فائزين، اثنين عن محور الدراسات النحوية الحديثة وخدمة اللغة العربية في فرع (اللغويات)، واثنين عن محور معاجم اللغة ترجمةً أو تأليفاً أو دراسة في فرع (المعجميات)، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول عن كلا المحورين على 30 ألف دولار، فيما ينال حاصد المركز الثاني 20 ألف دولار.

وأكد الدكتور امحمد صافي المستغانمي، أمين عام مجمع اللغة العربية بالشارقة، ومنسق جائزة «ألكسو - الشارقة للدراسات اللغوية والمعجمية»، أن الجائزة تحظى باهتمام كبير ومتابعة وإشراف مباشر من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، راعي العلماء والباحثين في شتى العلوم والمعارف اللغوية والأدبية المتعلقة باللغة العربية.

وأوضح المستغانمي أن التعاون بين المجمع ومنظمة الألكسو، ممثلة في مكتب تنسيق التعريب بالرباط، على إقامة الجائزة، أثمر واحدة من أبرز الجوائز اللغوية على المستوى الدولي، حيث إنها تستقطب كل عام عشرات من الأبحاث اللغوية والمعجمية التي يعكف عليها الباحثون والدارسون من أنحاء العالم العربي والإسلامي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز