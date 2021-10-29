«وكيل وزارة الخارجية» يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير روسيا الاتحادية

المصدر: أبوظبي - وام

تسلّم خالد عبدلله بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، اليوم، في ديوان عام الوزارة، نسخة من أوراق اعتماد تيمور زابيروف، سفير روسيا الاتحادية لدى الدولة.

وتمنّى وكيل الوزارة لسفير روسيا الاتحادية التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده.

من جانبه أعرب سفير روسيا الاتحادية الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات، لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة، بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

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