شرطة الشارقة تكرم فريق أمانة اللجنة العليا الدائمة للأزمات العمالية

المصدر: الشارقة - البيان

كرم اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة بمكتبه صباح أمس فريق عمل أمانة اللجنة العليا الدائمة لإدارة الأزمات العمالية في الدولة، برئاسة العقيد الدكتور سلطان عبدالحميد الجمال رئيس اللجنة، وذلك بحضور المقدم جابر النعيمي مدير مكتب القائد العام.

حيث كرم أعضاء الفريق، وهم الرائد راشد حميد الشامسي، والنقيب حمد عبيد الشامسي المنسق الميداني لفرق الأزمات، والنقيب نادية عبدالرحمن الحوسني، والملازم أول خالد سليمان الوشاحي، والوكيل أول علي سعيد الوشاحي، والرقيب أول عبدالمجيد حمد عبدالله، الرقيب أول خميس حمد المخيني.

إسهامات

وجاء التكريم تقديراً لإسهامات الفريق في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة الشارقة المتعلقة في تنظيم عمل اللجنة وإنجاح مهام أمانة اللجنة ومتابعتها الحثيثة مع اللجان الفرعية للأزمات العمالية على مستوى الدولة.

وأشاد اللواء الشامسي، بالإنجازات التي حققها الفريق والنتائج الإيجابية المتحققة وما قدموه من أنشطة في سبيل نشر الثقافة الاجتماعية والأمنية، وتوعية أصحاب الشركات والمؤسسات الخاصة بأهمية توفير الحياة الكريمة للعمال والالتزام بحقوقهم.

ومن جانبهم أعرب المكرمون عن جزيل شكرهم وتقديرهم لقائد عام شرطة الشارقة على هذا التكريم، مشيدين بحرصه الدائم على متابعة وتحفيز وتشجيع كافة منتسبي شرطة الشارقة.

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