محمد بن زايد يتسلم جائزة نزار باييف 2021 لعالم خالٍ من الأسلحة النووية والأمن العالمي

المصدر: وام

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، في أبوظبي نور سلطان نزارباييف، الرئيس الأول زعيم الأمة رئيس مجلس الأمن في جمهورية كازاخستان الصديقة.

ورحب سموه بزيارة ضيف البلاد نور سلطان نزار باييف إلى الدولة، متمنياً له طيب الإقامة، ونقل إليه تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لبلده دوام التقدم والازدهار.

وبحث سموه ورئيس مجلس الأمن القومي الكازاخي - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ - علاقات الصداقة وجوانب التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان وفرص تطويره في مختلف المجالات خاصة الاستثمارية والاقتصادية والتنموية والثقافية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين ويدعم جهود التنمية المستدامة فيهما.

كما استعرض سموه ورئيس مجلس الأمن القومي في كازاخستان عدداً من القضايا والمستجدات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق اللقاء إلى معرض "إكسبو 2020 دبي" الذي يحتضن ثقافات العالم وتاريخ شعوبه وحضاراتها ومشاريع دوله التنموية وما تشارك به من تجارب ومبادرات وحلول استدامة تهدف إلى تطوير حياة الشعوب ومستقبلها.

كما تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان منه خلال اللقاء جائزة "نزار باييف 2021 لعالم خال من الأسلحة النووية والأمن العالمي" والتي تمنح تقديرا لجهود الشخصيات المساهمة في تعزيز السلم الإقليمي والدولي وفض النزاعات والحد من انتشار الأسلحة النووية إضافة إلى ترسيخ الثقة المتبادلة بين الشعوب والدول ومحاربة التطرف.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره إلى نور سلطان نزار باييف وحكومة كازاخستان الصديقة لمنحه هذه الجائزة، مشيرا إلى العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان والتي تستند إلى أسس قوية من التعاون والتفاهم والمصالح المتبادلة في ظل الإرادة المشتركة لقيادتَي البلدين الصديقين وحرصهما على دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام، مؤكدا القيم المشتركة للبلدين في الدعوة إلى تعزيز التسامح والتعايش والسلام في العالم.

من جانبه أعرب نور سلطان نزار باييف عن اعتزازه بعلاقات الصداقة المتميزة التي تجمع البلدين على مختلف المستويات، وهنأ دولة الإمارات قيادة وشعباً بمناسبة "اليوبيل الذهبي" والذكرى الخمسين لتأسيس الدولة، مشيداً بالإنجازات الحضارية التي حققتها دولة الإمارات في المجالات المختلفة خلال فترة تعد قصيرة في تاريخ الدول.

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