«طرق دبي» و«إيفوكارجـو» تتفقان على الخدمات اللوجستية المستقلة «ذاتية القيادة»

المصدر: دبي- البيان

كونها جزءاً من استراتيجية طويلة الأجل، لتعزيز وجودها في سوق الخدمات اللوجستية الذكية على الصعيد العالمي والإقليمي؛ أعلنت شركة «إيفوكارجـو Evocargo» للشحن بالمركبات ذاتية القيادة عن توقيعها لاتفاقية تعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، لعرض وبدء تجارب الخدمات اللوجستية المستقلة «ذاتية القيادة» باستخدام مركباتها الهيدروجينية الكهربائية غير المأهولة.

وبهذه المناسبة صرح أندريه بولشاكوف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشؤون تطوير الأعمال بشركة «إيفوكارجو إنترناشيونال هولدينجز ليمتد»؛ قائلاً: «نحن نمتلك أهدافاً طموحة لخلق الوعي بأهمية الخدمات اللوجستية الذكية، التي توفرها المركبات غير المأهولة بالكامل EVO.3 (الفئة N3)

وEVO.1 (الفئة N1)؛ بما تحمله من تأثير كبير في قطاع الخدمات اللوجستية، ونظراً لكون دولة الإمارات العربية المتحدة المكان الأفضل لإنشاء روابط تجارية جديدة واستقطاب عملاء محتملين؛ فإن تعاوننا مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي يوفر لنا منصة مثالية لتسليط الضوء على أحدث ابتكاراتنا في مجال الشحن بالمركبات المستقلة ذاتية القيادة بقطاع الخدمات اللوجستية الذكية».

هذا حيث سيقوم الطرفان خلال «مؤتمر دبي العالمي للتنقّل ذاتي القيادة» بعرض مركبة «إيفوكارجو» ذاتية القيادة؛ مع الإعلان عن تعاونهما واعتزامهما استكشاف آفاق التجارب المستقبلية في مجال الخدمات اللوجستية ذاتية القيادة؛ وذلك في الـ 27 من شهر أكتوبر 2021 بمدينة دبــي.

هذا فيما أعربت شركة «إيفوكارجو» من جانبها عن اهتمامها الكبير، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في استكشاف الفرص المتاحة لعرض وتقديم منصاتها اللوجستية الكهربائية غير المأهولة ذاتية الإنتاج EVO.1 (بوزن كامل يبلغ 3.5 طن)

وEVO.3 (بوزن كامل يبلغ 44 طناً)، وتقديم خدماتها اللوجستية الآليّة بالكامل من المصدر إلى الوجهة؛ والتي يمكنها تخفيض تكاليف النقل بنسبة تصل إلى 60%.

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