حمدان بن زايد يستقبل وزير البلديات في حكومة إقليم السند

المصدر: وام

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة في أبوظبي سيد ناصر حسين شاه، وزير البلديات في حكومة إقليم السند بجمهورية باكستان الإسلامية.

ورحب سموه بالوزير الباكستاني، منوهاً بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي تشهد على الدوام المزيد من التطور والنماء في العديد من المجالات.

وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وثمن سيد ناصر حسين شاه الدعم والمساعدات التي تقدمها دولة الإمارات لبلاده في المجالات الإنسانية والخيرية وإقامة المشاريع التنموية.

حضر اللقاء أحمد مطر الظاهري، مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والمستشار بخيت الرميثي، نائب القنصل العام في كراتشي.

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