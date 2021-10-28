حمدان بن محمد يعلن اختيار الحمادي والعامري لمحاكاة الحياة في الفضاء

المصدر: البيان

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، اختيار الشابين الإماراتيين عبد الله الحمادي رائد محاكاة أساسي، وصالح العامري رائد محاكاة احتياطي، لأول مهمة إماراتية لمحاكاة الحياة في الفضاء.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «شبابنا عبد الله الحمادي، رائد محاكاة أساسي، وصالح العامري، رائد محاكاة احتياطي، تم اختيارهما لأول مهمة إماراتية لمحاكاة الحياة في الفضاء».

وأكد سموه أن المهمة تبدأ في 4 نوفمبر وتمتد 8 أشهر بمشاركة وكالة ناسا ومعهد IBMP الروسي.

ووصف سموه مشروع الإمارات لمحاكاة الفضاء بأنه تجربة نوعية تدعم برنامج المريخ 2117 الذي يتضمن بناء أول مستوطنة بشرية على سطح كوكب المريخ.

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